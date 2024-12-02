越南国家主席梁强与最高人民法院举行工作会议

12月2日上午，越南国家主席、中央司法改革指导委员会主任梁强在河内与最高人民法院举行了工作会议。



会上，国家主席梁强回顾了法院系统近年来取得的成果，并高度评价法院部门圆满完成各项任务，为维护政治稳定、保障社会秩序和安全、保护国家、组织和公民的合法权益作出了重要贡献，同时为国家政治、经济、社会活动提供了安全的法律框架。



国家主席梁强要求法院部门严格贯彻落实党的不断创新、调整机构、确保机构精简高效的主张；将机构重组与领导方式的创新结合起来，确保干部队伍素质过硬，人数编制合理；科学化、规范化各职务和岗位职责，并注重与实际情况相结合。同时，做好业务培训和职业道德教育，提升法院干部职工的素质。

国家主席梁强强调，需要加强党的领导，保持民主集中制原则，充分发挥党组织在各级法院的领导作用，同时提升法院党组织和党员队伍的工作质量。



国家主席梁强要求法院部门需进一步加强与中央内政部、检察机关、公安部门等机构的协调合作，严格遵守党和国家的各项法规。在此基础上，充分发挥自身优势，同时深化国际司法合作，借鉴国际司法体系中先进、适用的经验。



此外，梁强主席要求法院部门加大对现有问题的梳理和解决力度，确保全面履行法定职能任务。在会议上，梁强主席还对最高人民法院提出的一些建议进行了具体解答并提出指导意见。



在工作会议前，国家主席梁强参观了最高人民法院的监督与指挥中心。 （完）