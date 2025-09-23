新闻
越南国家主席在美国主持越南国庆80周年招待会
国家主席强调，越南克服了万千艰难险阻，坚持斗争捍卫独立、自由和国家统一，并走向社会主义，以实现民富、国强、民主、公平、文明的目标。
梁强表示，越南克服了战争带来的巨大伤痛和损失，以及被封锁禁运的困境；继承民族千年文脉传统，凭借勇气、宽容与友善精神，越南在不断努力推进和解、愈合、合作与发展；从战争废墟走向发展振兴；将分歧转化为民族和解与团结。
在分享越南过去几十年取得的巨大成就时，国家主席强调，进入新时代，今日的越南已凭借新气象、新决心成为亚太地区一个友好、充满活力、友善的目的地；是国际社会值得信赖、负责任的伙伴，致力于实现持久和平。
在评价越南与联合国及美国的关系时，梁强认为，越南与联合国的关系是合作与相伴关系的生动典范；而与美国的关系则证明了双方搁置过去、超越分歧、面向未来的精神，如今基于真诚理解和相互尊重，已成为致力于和平、合作与可持续发展的全面战略伙伴。
国家主席对美国朋友和美国人民，以及世界各地热爱和平的朋友和人民倾心尽力支持越南人民的正义事业，并为越美关系发展作出重要贡献表示感谢。
另一方面，梁强强调，这一成果也离不开遍布全球，包括在美国的越南侨胞社区的宝贵贡献；无论身在何处，越南人都是“龙子仙孙”，是越南大家庭血肉相连、不可分割的一部分。
国家主席相信，在美越南侨胞将继续作为连接越南与美国及国际朋友的“友好使者”，巩固民族大团结，迈向越南民族的光明未来。
梁强重申，在一个充满不确定性的世界中，越南将始终坚定支持多边主义、联合国宪章和国际法的立场，通过和平方式解决争端和分歧；始终坚决保护国家和民族利益。
国家主席深刻意识到各国、各民族的未来和命运紧密相连，并强调越南坚持巩固和深化与世界各国的友好合作关系，为世界政治、全球经济和人类文明作出积极贡献；与国际友人携手为所有国家构建和平、稳定和可持续发展的环境。
联合国副秘书长兼裁军事务高级代表中满泉在祝贺越南这一重大事件时明确指出，80年来，越南从一个摆脱殖民统治的国家发展成为今天一个现代化、繁荣的国家；基于悠久的历史和丰富的文化传统，如今越南已成为一个现代化、充满活力的社会，并成为地区的领先国家。
中满泉指出，越南人民走了自己的道路，一条真正独立的道路，越南有理由为所取得的成就感到自豪，尽管成功之路并非一帆风顺。
中满泉高度评价越南基于多边主义、和平解决冲突、合作、可持续发展和平等原则对联合国及联合国宪章的承诺，这体现了越南在国际社会中的地位和作用。（完）