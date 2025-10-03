越南国家主席办公厅向灾区民众捐款 助力做好第10号台风救灾工作

10月3日下午，越南国家主席办公厅在主席府举行捐款活动，支援遭受第10号台风“博罗依”影响的灾区民众。



秉持“同舟共济、守望相助”的精神，国家主席梁强、办公室领导及全体公职人员每人至少捐出一天工资，全力支持重灾区民众开展灾后恢复重建工作。



近期，多场台风及其残余环流在越南北部和北中部多个省市造成严重破坏。灾害影响范围广、损失重，对越南多地经济社会活动和基础设施造成全面冲击，导致重大人员伤亡和财产损失。



据农业与农村发展部统计，截至10月3日上午，第10号台风及暴雨、龙卷风已造成52人遇难、14人失踪；349间房屋完全倒塌；172104间房屋受损或屋顶被掀翻；近8.9万公顷水稻和农作物被淹。

初步统计显示，超过2000头牲畜、51.9万只家禽死亡或被卷走；逾1.7万公顷水产养殖区遭淹没；超5万公顷森林受损。



台风还导致7573处道路因山体滑坡、积水而中断，塌方土石量超过700万立方米；发生45起堤防险情；58361米渠堤坍塌；203项水利工程受损；1486所学校和145家医疗机构受影响。部分省份初步估算经济损失约15.864万亿越南盾。



为了开展灾后重建工作，恢复正常生产、经营、教学及生活秩序，需投入大量资源和时间。截至目前，中央和地方各级机构、社会团体，以及众多企业和个人已通过越南祖国阵线中央委员会设立的专项基金向灾区提供捐助。（完）