越南国会主席：继续彰显作为人民最高代表机关的作用

值此越南国民代表大会（又称“新潮国民大会”——越南国会的前身）召开80周年（1945年8月16日—2025年8月16日）和首届国会选举80周年（1946年1月6日—2026年1月6日）即将到来之际，越南国会主席陈青敏就第十五届国会取得的突出成就及未来与国家砥砺奋进新纪元的核心任务接受了记者的采访。

对于第十五届国会的突出成就，陈青敏表示，第十五届国会任期具有重要历史意义，开启了深层次的体制改革，确立了国家新发展阶段的重大目标和战略任务。自任期开始以来，国会共通过了99部法律，165项决议，涵盖经济、社会、国防、安全、外交、反腐败、反浪费以及政治体制建设等几乎所有领域。这些决策为建设精简高效、贴近民众、服务人民和企业的政治体系奠定了坚实基础。

国会批准了包括2013年《宪法部分条款修改补充法》、《国会组织法（修正案）》、《地方政府组织法（修正案）》以及有关省、乡行政单位调整的多项重要决议。这些决定具有历史意义，对整个政治体系和社会生活产生直接影响。

国会着力破解体制上的瓶颈，为新时代实现经济社会发展取得突破创造条件，特别是落实4个重要决议，包括有关科技创新与国家数字化转型的第57-NQ/TW号决议、关于融入国际社会的第59-NQ/TW号决议、关于推动立法与执法工作改革创新的第66-NQ/TW号决议以及关于发展民营经济的第68-NQ/TW号决议。

国会积极转变思路，既满足国家管理的需要，又鼓励创新，释放生产力，充分利用各种资源。大力推进分权分级管理，坚持“地方决定、地方执行、地方负责”的原则，同时深入推进行政审批制度改革、降低成本，为人民和企业创造最大便利。

国会的监督活动体现了国会与政府并肩同行的精神，聚焦社会热点问题，及时解决困难，推动政策和法律的不断完善，并提升国家机关执行的效率。国会出台了多项具有突破性的决策，例如发展保障性住房的特殊机制、对学前教育儿童和中小学生免减学费、以及为3至5岁儿童普及学前教育等的决策。

在对外方面，国会发挥了议会外交的“软实力”作用，积极落实独立、和平、友好和多边化、多样化的外交路线，提升越南在国际舞台上的地位。

对于今后的工作任务，陈青敏表示，国会将继续全面推动改革创新，提高立法、监督和决定国家重大事务的能力，紧密跟随党的领导，与政府、祖国阵线及政治体系各机关密切配合，有效实施宪法及已颁布的各项法律文件。

以最大决心落实好中央2025年4月30日颁布关于推动立法与执法改革创新，满足新时代国家发展要求的第66-NQ/TW 号决议。

重点任务之一是成功组织各级党代会，确保党的十四大顺利召开。指导组织第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表的选举。同时对第十五届国会任期进行全面总结，制定第十六届立法工作计划，并加强监督，确保各项法律和决议得到严格、有效执行。

陈青敏强调，国会将继续创新工作方式，大力推进数字化转型和人工智能应用，提高代表和参谋队伍的素质水平。同时，保持与选民的密切联系。

国会坚定不移地履行其作为越南社会主义共和国人民最高代表机关、最高国家权力机关的地位与作用，及时满足国家新发展阶段的战略需求。（完）