越南国会主席陈青敏会见长崎县知事

越通社特派记者报道，在对日本进行正式访问期间， 2024年12月6日下午，越南国会主席陈青敏偕夫人及越南国会高级代表团一行抵达长崎县进行访问。

到达长崎后，陈青敏会见了长崎县知事大石贤吾和长崎市市长铃木史朗。

石贤吾表示，2017年，长崎县与越南广南省签署了在多个领域的合作交流协议，期待今后将进一步发展贸易、教育、旅游等领域的合作，并扩大航班次数。

陈青敏强调，越南与日本在各个领域的合作关系不断向深度和广度拓展，尤其是在2023年11月两国将合作框架提升为“致力于亚洲和世界的和平与繁荣的全面战略伙伴关系”之后。日本是越南最重要的经济伙伴之一、最大的官方发展援助（ODA）来源国、第二大劳务合作伙伴、第三大投资来源国、第三大旅游合作伙伴和第四大贸易伙伴。

陈青敏表示，越南始终视越日地方间合作为推进两国经贸、劳务、民间交流等领域合作的重要渠道。

陈青敏表示，此次访日的越南国会高级代表团包括来自北宁省、平阳省、河静省、芹苴市、承天-顺化省的领导，这些省市在多个领域上有优势，希望与日本及长崎县进一步加强合作。

陈青敏表示，长崎县在制造业、高科技、清洁能源、基础设施建设、环境保护等方面具有巨大投资合作潜力。

铃木史朗及铃木史朗表示，双方有许多共同点，且有深厚的联系；发展地方间合作将为促进越日关系奠定重要基础。（完）