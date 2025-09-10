越南国会主席陈青敏会见澳大利亚总督萨曼莎·莫斯廷

国会主席陈青敏高度评价澳大利亚在国家发展、保障民生、积极兑现国际承诺等进程中取得的巨大成就。



陈青敏强调，越南的一贯政策是始终重视并希望推动与澳大利亚的友好关系和全面战略伙伴关系；高度评价双方在各领域，尤其是立法领域取得的合作成果。国会主席建议两国继续通过扩大代表团互访、高层和各级接触，加强政治互信，并切实维护和有效推动两国全面战略伙伴关系内涵。



国会主席高度评价两国积极增长的贸易合作，相信双方将尽早实现两国贸易额达200亿美元的目标。



陈青敏主席建议澳大利亚继续与越南同行，扩大在绿色经济、数字经济、科技、革新创新、可再生能源等优先领域中的合作。国会主席建议双方继续加强民间交流、旅游、劳务、教育、文化等领域的合作。



关于议会合作，越南国会主席建议双方继续加强各级和高级代表团互访，深化两国立法机构之间的经验交换，继续在多边议会论坛上密切协调与合作等。



会见场景。图自越通社

澳大利亚总督萨曼莎·莫斯廷对越南国会主席陈青敏提出的建议表示赞同，并强调澳大利亚始终是越南值得信赖的伙伴；双方将关系提升为全面战略伙伴关系，体现了两国间的政治互信。澳大利亚总督强调澳方承诺继续合作，推动两国关系，包括两国立法机构之间的关系，朝着更加务实、深入的方向发展。



澳大利亚总督高度评价旅澳越南人社群对澳大利亚经济社会发展以及澳越关系所作出的贡献；强调澳大利亚将继续关注并支持越南在人力资源培训和发展方面的努力，继续向越南提供官方发展援助（ODA）以及资金和技术支持，帮助越南实现增长目标。



澳大利亚总督欢迎并高度评价两国在教育培训领域的高效合作，并就澳大利亚向越南提供70多个奖学金项目表示欣慰。



澳大利亚总督同意进一步促进两国贸易投资、性别平等、应对气候变化等领域的合作。（完）