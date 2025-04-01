越南国会主席陈青敏会见比利时国王菲利普

4月1日，越南国会主席陈青敏在国会大厦会见正在对越南进行国事访问的比利时国王菲利普（Philippe）。



陈青敏强调，此次访问是开启两国关系新篇章的重要里程碑。陈青敏欢迎比利时成为世界上通过关于支援越南橙剂受害者决议的第一个国家，从而有助于呼吁国际社会为橙剂受害者提供援助；呼吁欧盟各国议会通过类似的决议；希望两国通过越南的具体项目积极落实该决议。



陈青敏对越南国会与比利时联邦议会的合作关系乃至两国友谊积极发展感到高兴，并强调，越南愿发挥桥梁作用，促进比利时联邦议会与东盟议会联盟关系发展。



双方欢迎越南国会与比利时联邦议会签署合作协议；同意今后积极落实该协议。



比利时国王菲利普同意两国需通过双边合作机制和两国农业战略伙伴关系框架继续深化在高科技、半导体、绿色能源、精密工程、可持续农业、教育培训、旅游和地方合作等领域合作；比利时愿意帮助越南清除橙剂污染地区。

为进一步加强越比友谊和越南国会与比利时联邦议会之间的合作关系，双方一致同意加强各级别代表团互访，尤其是两国立法机关委员会和友好议员小组之间的互访，分享立法和监督领域的信息和经验；相互支持对方竞选联合国机构的成员；有效落实《越南与欧盟自由贸易协定》（EVFTA）。



比利时国王菲利普强调，比利时即将完善批准《越南与欧盟投资保护协定》（EVIPA）的手续，并听取国会主席关于敦促欧盟委员会尽快消除对越南水产品的IUU“黄牌”警告，同时考虑到越南在落实欧盟委员会建议和发展可持续渔业方面所做的努力。



菲利普强调，两国都支持以国际法为基础的世界秩序；在当今世界局势复杂多变的背景下，双方需要加强协调与配合。关于东海问题，陈青敏感谢比利时的支持，并建议比方继续发出强有力的声音，支持根据国际法，特别是《1982年联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982），以和平方式解决争端。（完）