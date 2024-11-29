越南国会主席陈青敏会见柬埔寨国王

陈青敏祝贺柬埔寨国王诺罗敦·西哈莫尼与越共中央总书记苏林、国家主席梁强和政府总理范明政的会晤圆满成功，并强调，此访为进一步巩固越柬睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定关系做出积极贡献。

西哈莫尼表示，此访具有历史性意义，进一步巩固和拓展两国和两个民族的传统友谊和团结合作关系。古往今来，柬埔寨和越南人民始终是好邻居，为了两国人民的共同利益而相互合作、相互支持，为地区和世界和平、稳定、合作与发展作出了积极贡献。

西哈莫尼强调，两国关系的历史传统表明，已故国王诺罗敦·西哈努克和越南高级领导人为越柬良好关系奠定了基础，并架起了牢固的友谊桥梁。当今，诺罗敦·莫尼列·西哈努克太后、国王本人、参议院议长洪森、国会主席坤苏达里、首相洪马奈等柬埔寨高级领导人将是这一传统友好、团结合作关系的继承者和弘扬者。

陈青敏强调，越南历代领导人和人民始终铭记已故国王、皇太后、国王、柬埔寨历代领导人和人民为过去越南争取民族独立斗争事业和当今建国卫国事业所提供的支持。

陈青敏希望西哈莫尼继续培育这一良好关系，同时，关注支持广泛宣传工作，让两国年轻一代深刻了解两国和两个民族之间的紧密相连和团结之情。

陈青敏强调，将与越南国会竭尽全力，继续加强与柬埔寨参议院和国会在立法、监督和决定国家重大问题等方面的合作。

值此机会，柬埔寨国王对越南党、国家和人民为柬埔寨人民摆脱种族灭绝灾难和当今国家建设发展事业所提供的支持表示衷心感谢，并相信，在以苏林总书记为首的越南共产党的领导下，越南将在各领域全面发展，为提高越南在国际舞台上的声誉和作用，为东盟和世界和平、稳定与发展作出贡献。（完）