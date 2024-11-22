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越南国会主席陈青敏会见柬埔寨人民党主席、参议院主席洪森
陈青敏祝贺柬埔寨成功举行亚洲政党国际会议（ICAPP）第12届大会，其肯定柬埔寨人民党乃至柬埔寨日益提高的地位。
陈青敏重申，越南党和国家始终高度重视并优先巩固和加强越柬睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定的合作关系，造福两国人民，为地区和世界和平、稳定、合作与发展做出贡献。
陈青敏强调，越南和柬埔寨是两个近邻；两个执政党在过去民族解放、国家统一斗争和当今的建国卫国事业中，并肩作战 。历史证明，密切团结、合作互助是客观必然性，是生存法则，是各国安全和发展的最重要因素。
洪森强调，柬埔寨永远不会忘记越南在过去和现在给予的真诚帮助。在当今地区和全球共同挑战下，两国必须在政治、经济、贸易、防务、安全等各领域更加密切合作。
洪森建议，双方继续有效落实现有合作机制，保持战略合作机制；以新时期更加灵活、有效的措施和方法，继续巩固、维护和发展柬老越三国团结友好合作关系。
基于两国关系取得的良好成果，越南国会主席陈青敏就今后提高两国合作成效提出了多项建议。他建议两国继续用好两党两国现有合作机制，特别是双方需要继续维持两党高层会晤机制；加强两党两国高层领导人会晤和接触。越南始终支持柬埔寨和平、安全、安全与稳定发展，并认为这符合越南的利益。
洪森赞同席陈青敏关于不允许任何政治、军事力量在本国境内设立军事基地或利用本国领土从事破坏他国的建议；有效执行双方签订的协议；配合打击敌对势力破坏活动，防范跨国犯罪，合作维护国家安全，严厉打击跨境犯罪；协调防止虚假信息和利用社交网络传播分裂两党两国关系的煽动性信息。（完）