越南国会主席陈青敏与马来西亚国会上议院议长阿旺比米举行会谈

阿旺比米强调，此访是两国关系发展历程中的重要里程碑，切实推动全面战略伙伴关系的落实，同时彰显越南对与东盟各国议会携手共建“可持续与包容”、团结、韧性、继续在地区架构中发挥核心作用的东盟共同体的承诺。



陈青敏强调，越南党和国家重视并希望有效落实越马全面战略伙伴关系，满足两国人民的利益，为建设团结、统一、强大的东盟作出贡献，为地区与世界的和平、稳定和发展献智献力。同时强调，越南支持2025年东盟的主题“可持续与包容”，与2025年东盟轮值主席国、第46届东盟议会联盟大会（AIPA）主席国——马来西亚及其他成员国紧密协作，共同开展各项既定优先事项。会谈上，双方也就立法工作交换意见和看法。



双方会谈场景。图自越通社

双方高度评价两国关系在过去50年里实现强劲发展，其中于2024年11月升级为全面战略伙伴关系。在全球政治、经济形势复杂多变的背景下，双方一致同意继续相互支持并加倍努力，加快落实合作方向，其中增强政治互信，促进高层和各级代表团互访和接触，扩大经贸与投资合作范围，为马来西亚加大对越投资力度铺平道路，推动清镇工业发展，携手解决非法、不报告、不受管制（IUU）捕捞行为，促进民间交流等。



双方强调将继续加强两国立法机关之间的合作关系，促进经验交流；配合监督双边合作协议执行效果，尤其是越马全面战略伙伴关系行动计划的制定工作，其中涵盖议会合作的内容。



同日，阿旺比米主持招待会，热烈欢迎越南国会主席陈青敏偕夫人以及越南高级代表团访马。（完）