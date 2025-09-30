越南国会主席陈青敏与俄罗斯联邦国家杜马主席沃洛金举行会谈

9月28日下午，越南国会主席陈青敏为俄罗斯联邦国家杜马主席维亚切斯拉夫·沃洛金举行欢迎仪式，其后双方进行了会谈。



陈青敏对维亚切斯拉夫·沃洛金一行表示欢迎，并强调，此访是重要的外交活动，有助于增进两国互信，巩固联系与务实合作，特别是加强两国立法机构之间的合作。



陈青敏重申，越南始终重视发展与俄罗斯的传统友好与全面战略伙伴关系，并建议，俄罗斯国家杜马加强与越南国会的合作，特别是分享"智慧国会"倡议落实的经验、完善法律基础、支持并协助两国相关机构解决困难，推动两国在经贸、投资、能源、科技、教育培训、文化及民间交流等领域的合作。



维亚切斯拉夫·沃洛金强调，他个人及俄罗斯国家杜马始终支持促进与越南在各领域的合作关系，愿与越南国会一道支持两国不断拓展新的合作机制与合作方向。



陈青敏与维亚切斯拉夫·沃洛金对议会合作委员会机制在监督和支持政府有效落实高层协议与承诺的作用给予认可。



具体的是，双方愿意进一步加强配合，推进经贸投资等领域合作，包括有效落实《越南与欧亚经济联盟自由贸易协定》。双方对在能源-油气领域以及推动在越南合作建设核电站方面取得的积极成果予以肯定。陈青敏感谢俄罗斯国家杜马及时批准在苏林总书记访问俄罗斯期间签署的关于在两国开展油气勘探开发合作的各项协议。



双方一致同意深化人文和教育培训领域合作，包括俄罗斯为越南培训专业人才，以及在俄教授越南语和在越教授俄语。



在议会合作方面，双方一致同意进一步深化合作，丰富双方交流形式，及时开展立法经验交流。双方欢迎越南国会与俄罗斯国家杜马各委员会、友好议员小组加强交流与合作，在法律层面提供支持，促进越俄务实合作，造福两国人民。

陈青敏建议俄罗斯国家杜马和越南国会共同建立法律框架，为在俄越侨和在越俄罗斯公民创造便利条件。

双方代表合影。图自越通社

*同日，陈青敏与沃洛金共同主持越南国会与俄罗斯国家杜马合作委员会第四次会议。

双方强调，此次会议恰逢两国建交75周年，双方举行了多项具有意义的重要活动。双方认为，议会合作机制成为两国有效的合作渠道，有助于完善法律体系，推动重点领域合作，体现了两国立法机构在巩固和深化两国全面战略伙伴关系的决心。

会议听取了关于落实2024年9月在俄罗斯举行的第三次会议结论的总结报告，并重点讨论五大议题，包括支持双边经贸关系发展的立法工作，优化营商和投资环境；推动能源领域合作的立法与监督工作；立法机构在巩固多边主义、遵守《联合国宪章》和国际法基本原则方面的作用；促进科技领域合作的立法、监督工作；国会在促进教育、文化、旅游、人文领域合作提供的支持。

会议分享了立法与制度建设工作经验，并提出了多项建议，以推动双边各领域合作，特别是双方共同关心的领域，同时加强议会监督与国际议会论坛中的协调。

会议通过了联合公报，明确未来议会合作方向，以符合新形势和两国的需求。按计划，第五次会议将于2026年在俄罗斯举行。（完）