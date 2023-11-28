越南国会主席王廷惠：第九届全球青年议员大会圆满成功

主题为“青年在通过数字化转型和创新促进实现可持续发展目标中的作用”的第九届全球青年议员大会于2023年9月14日至9月17日在河内举行。



王廷慧表示，第九届全球青年议员大会是国会在2023年举行的重大对外活动。大会圆满成功，受到国内外代表的高度评价，为提高越南国会的声誉、宣传推介国家形象做出了积极贡献。



王廷慧指出，通过举办此次大会可见，对外宣传工作对大会的成功至关重要。王廷慧同时高度评价大会的主题。他指出，该主题紧跟时代步伐，受到青年议员的高度关注，得到世界议会联盟的认可。与此同时，国会从很早时候就成立了大会组委会，多次筹谋部署，为大会成功举办做好前期准备工作。



大会通过了《关于青年在数字化转型和改革创新实现可持续发展目标中的作用的宣言》。 这是全球青年议员大会在九届会议后首次发表的《宣言》，并将《宣言》提交至联合国。

王廷惠希望胡志明共青团中央委员会、第十五届国会青年代表小组继续推动会议成果落地实施，制定会议联合宣言实施计划，从而提议各有关部门和机关协同开展等。



越南通讯社、越南之声广播电台等13个集体和28个人因在会议筹办工作中取得优异成绩而荣获国会办公厅主任的奖状。（完）