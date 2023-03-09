越南国会主席王廷惠：加强防范立法腐败

会上，国会党组对《越共中央政治局关于在立法过程中控制权力、防止利益集团和权势团体滋生的条例》草案和“提高国会工作宣传效率”的提案等问题提出了相关意见。会上，国会党组听取了司法委员会主席黎氏娥作的越共中央政治局《关于在立法过程中控制权力、防止利益集团和权势团体滋生的条例》（草案）的呈文。国会主席王廷惠指出，国会党组高度评价条例草案起草委员会和司法委员会常委会科学细致地咨询许多部门和专家意见，并制定了上述提案草案。国会主席要求条例草案起草委员会充分听取国会党组成员的意见。同时，继续贯彻落实中央反腐倡廉委员会的指示精神，防止立法腐败和利益集团和地方利益本位等现象。在此基础上，强化对权力运行的制约和监督机制。国会主席表示，立法的控制权不局限于国会对政府的监督，而多个部门和实体必须共同监督，从政策建议、政策起草再到政策颁发等各个环节上均必须做到相互监督，以防止利益集团、权势团体的滋生以及立法中的地方利益本位主义等现象的发生。在此基础上，制定具体有效的规章制约权力，防范和打击立法工作中的“利益集团”和地方利益。国会主席明确指出，要注重防范立法腐败，并制定明确的制裁措施，增强权力控制的有效性。国会主席还建议国会党组继续指导对《法律规范性文件颁布法》的执行情况的总结、审查和评估，以进一步完善立法程序；加强对执法工作的监督指导，及时发现法律“漏洞”，及时修订、补充和完善政策法规。当天上午，国会党委就“提高第十五届国会工作的宣传效率”提案提出了意见。（完）