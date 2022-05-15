新闻
越南国会主席王廷惠走访老挝—越南联营银行
王廷惠对见证LVB在老挝运营23年来的发展，是近年来为老挝国家财政预算做出重要贡献的单位表示高兴。
LVB是目前在老挝经营规模最大的越南银行，在“母行”BIDV的支持下，提供现代银行服务，负责越南政府官方发展援助资金的管理和拨付工作，为在老挝投资和经营的越南企业提供贷款。
国会主席王廷惠指出，在过去的一段时间里，该银行采取了一系列具有创造性的措施来减轻新冠肺炎疫情带来的影响，并维持运营。王廷惠对同时拥有两个党组织（越南共产党和老挝人民革命党）的联营体——LVB模式给予高度评价。他强调，在老挝运营时间长达23年的BIDV需要为有在老投资和经营意愿的越南企业发挥桥梁纽带作用。
目前，双边进出口额仅为13亿美元，远低于双方设定的20亿美元目标。王廷惠认为，各家企业需要充分利用地理位置非常相近的优势。除了信贷活动之外，BIDV和LVB还应开发非信贷业务来推动这一目标落地见效。王廷惠说，越老之间的伟大友谊、特殊团结和全面合作关系是世界上堪称国与国之间的典范和罕见的关系，是需要进一步巩固和提升的宝贵财富。国会主席建议，BIDV需要为促进与两国经济、贸易和投资关系做出贡献，使两国经贸合作关系与良好的政治关系相称。这既符合企业的利益，也符合国家和两国人民的利益。（完）