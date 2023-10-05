越南国会主席王廷惠会见老挝前来辞行的老挝驻越南大使森菲特·宏本让

10月5日下午，越南国会主席王廷惠在国会大厦会见了前来辞行的老挝驻越南大使森菲特·宏本让（Sengphet Houngboungnuang）。

王廷惠祝贺森菲特·宏本让大使出色完成驻越南大使任期。大使和大使馆已做好桥梁纽带作用，为推动两国和两国国会关系发展做出重要贡献。森菲特·宏本让大使已助推两国国会关系深入、务实和有效发展。两国国会保持高级和各级代表团互访频繁，分享立法、经济社合会发展、国防安全保障等领域的经验。

森菲特·宏本让大使高度评价越南经济社会快速发展，维护国防安全与经济发展并行，提高人民生活水平。越南是世界上增长最快的国家之一。越南各省市经济社会也呈现发展势头，为国家的发展做出贡献。

森菲特·宏本让大使强调，越南引进外资位居东盟第一，高度评价越南国际地位和作用日益提高。越南已担任好东盟轮值主席国和2020-2021年阶段联合国安理会非常任理事国任期，积极参加联合国维和行动等，是国际社会负责任的成员。

森菲特·宏本让大使认为，越南近期取得的成就为维护和平、稳定环境做出贡献，利用国家发展。他同时表示相信，越南将继续胜利实施越共十三大的决议，尤其是到2045年的目标。

森菲特·宏本让大使同时认为包括两国国会合作子啊内的两国关系继续得到加强并呈现良好发展势头，许多新的双边合作机制得到建立，包括柬埔寨-老挝-越南合作机制，党际、国会和政府等渠道的合作机制，这些合作机制十分重要，有助于进一步密切印度支那三国友好合作关系。（完）