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越南国会主席王廷惠会见古巴全国人民政权代表大会主席埃斯特万•拉索•埃尔南德斯
古巴全国人民政权代表大会主席埃斯特万•拉索•埃尔南德斯认为，越南国会主席王廷惠对古巴进行正式访问具有十分重要的意义，致力于巩固两国国会乃至两党、两国和两国人民传统关系。古巴人民永远铭记王廷惠主席在古巴所发表的讲话，其充分体现两国的关系。此访还有利于促进两国经贸和投资合作关系。
两位领导人对两国高层代表团和高级代表团互访频繁给予高度评价。为了促进两国国会未来合作关系，双方应继续加强高层和各级代表团的互访，特别是友好议员小组和国会下设机构代表团的互访。两国国会一致同意将于2024年举行两国议会间委员会会议。
王廷惠主席对越古兄弟般终如一关系不断得到巩固与蓬勃发展感到高兴。越南党、国家和人民一向重视并希望加深与古巴党、国家和人民团结友谊和传统合作关系，并坚持奉行独立、自主、和平、友好、合作与发展的对外路线。
两位主席一致认为，两国应加强经贸和投资合作。埃尔南德斯强调，古巴将促进与越南经贸投资合作关系视为具有战略性的任务。目前，越南企业是古巴亚洲和大洋洲地区的主要投资商。古巴欢迎越南企业代表团到古巴考察并考察投资机会。
古巴高度评价越南在革新36周年后取得的成就。埃尔南德斯再次提及1973年古巴领袖菲德尔·卡斯特罗在广治的名言：“为了越南，古巴愿献出自己的鲜血”。他表示，古巴党、国家和人民始终对越南党、国家和人民保持这一友好精神。
会见时，王廷惠主席表示，越南将继续为古巴确保粮食安全提供援助，同时建议双方发挥重点合作领域的潜力，按两国需求、条件和能力促进投资合作，并希望古巴为越南安心在古巴进行投资化解相关困难。
另外，两位领导人就加强农业、医疗卫生和生物等领域的合作达成一致。
在仪式上，古巴全国人民政权代表大会主席埃斯特万•拉索•埃尔南德斯向越南国会主席王廷惠授予卡洛斯-曼努埃尔-德-塞斯佩德斯勋章，向原越南国会主席阮氏金银授予安娜·贝当古勋章，向国会常务副主席陈青敏和原国会常务副主席丛氏放授予团结勋章，向国会副主席陈光方，国会秘书长、国会办公厅主任裴文强，国会对外委员会主任、越古友好议员小组主席武海河授予友谊勋章。
王廷惠强调，“值此之际，我们再次重申越南党、国家和人民对兄弟般古巴人民正义革命事业的坚定团结。 越南国会和人民坚定与古巴国会和人民团结一道，不断努力培育越古特殊关系，让其宝贵遗产永远为越南和古巴世代传承下去，并谱写新的篇章。”
他强调，荣获古巴党和国家勋章的同志们在不同的岗位上愿意继续加强两党、两国和两国人民的特殊团结友好关系。（完）