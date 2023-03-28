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越南国会主席王廷惠与中国全国人大常委会委员长赵乐际举行视频会谈
出席会谈的中方代表团有国人大常委会副委员长王东、全国人大常委会秘书长刘奇、全国人大外事委员会主任娄勤俭、民族委员会主任委员巴音朝鲁、交部副部长孙卫东等。
越南国会主席王廷惠转达了越共中央总书记阮富仲、国家主席武文赏、政府总理范明政对中共中央总书记、国家主席习近平的问候； 对第十四届全国人民代表大会第一次会议和人民政治协商会议第十四届全国委员会第一次会议成功召开表示祝贺，祝贺赵乐际同志当选中国全国人大常委会委员长； 相信在以习近平同志为核心的中国共产党的领导下，中国人民一定能够圆满实现中共二十大和人大确定的愿景、目标和任务。
中国全国人大委员长赵乐际表示，与越南国会主席王廷惠的会晤是他以全国人大委员的身份与外国主要领导人的首次会晤，旨在加强两党、两国和两国人民之间的传统友好关系；愿与越南国会一道贯彻落实两党两国高级领导人的共识和协议。赵乐际对越方邀请中共中央总书记、国家主席习近平等中国高级领导人年内访越表示感谢。
在会谈中，双方表示珍视由胡志明主席和毛泽东主席亲手缔造的山水相连、同志加兄弟的传统友好关系，视其为两党、两国和两国人民的宝贵财富； 根据两国高级领导人的共识，坚持合作实现发展目标和愿景； 继续加强高层、各层级往来和人文交流； 促进平衡和可持续的贸易合作； 妥善管控海上分歧，维护地区和平稳定，利用现有对外机制加快各领域合作； 两国国会需要在各领域上开展务实合作，落实两国领导人的共识，成为两国人民友谊的桥梁纽带。
关于两国关系中的主要合作方向，越南国会主席王廷惠建议中国扩大进口商品，特别是越南具有优势的农产品，为越南商品通过亚欧铁路运往第三国创造便利条件； 推动在越南投资代表中国发展水平的大型、优质的项目； 尽快解决两国间多个工业项目的困难和问题；加快中国无偿援助项目的施工进度； 加强公路、铁路、海运、航空四通八达，为满足两国人民的交流和出行需求作出贡献； 加强人文交流，特别是青年交流，维护好各层级、各领域的传统交流活动和其他交往交流机制； 加大宣传力度，让两国人民充分了解各自国家取得的成就和两党两国的传统友谊，夯实两国关系的民意基础。 根据两国高级领导人所达成的共识，包括《关于解决越中海上问题的基本原则协议》维护和平、稳定，管控和妥善处理海上问题。尊重彼此正当合法权益，坚持根据国际法特别是1982年《联合国海洋法公约》，以和平方式解决争端和分歧，有效、全面落实《东海各方行为宣言》（DOC），早日达成具有实质性、高效的《东海各方行为宣言》（ COC）。
中国全国人大常委会委员长赵乐际建议，双方加强党际交流，特别是高层领导人战略沟通，为两党两国关系舵领航； 通过提升中越双边合作指导委员会的作用和运作效率，不断深化全面战略合作伙伴关系； 积极推进招商引资、交通衔接项目； 重申中方愿为越南农产品扩大对华出口创造有利条件，为双边贸易发展作出贡献。
会谈中，双方还深入讨论各自国家的情况，同时重申，将密切配合，推动两国立法机构的合作务实有效，助力深化两国全面战略伙伴关系。（完）