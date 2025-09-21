越南国会与AIPA并肩同行 将东盟愿景变成现实



发挥议会外交作用



在出席此次重要活动期间，陈青敏和越南高级代表团提出助力推动议会外交为实现2045年东盟共同体愿景发挥重要作用和独特优势的多项倡议。他强调，东盟各国议会间大会（AIPA）始终与东盟发展进程同行，在各个阶段均作出了重要贡献，不仅积极支持成员国政府落实区域合作协议与承诺，还致力于营造良好的法律环境，确保东盟决策能够切实反映人民的意愿和声音。



在当前世界和地区形势复杂变化的背景下，国会主席提出了AIPA今后需要应重点关注的三个重要领域。AIPA应更加有效地发挥其在促进区域合作中的作用，包括加强桥梁作用，鼓励和促进社会阶层和主体积极参与并推动落实《2045年东盟共同体愿景》；在机制和政策制定中发挥带头作用。同时，AIPA应为巩固区域合作巩固更加坚实的社会基础；进一步扩大和深化对外关系。



自加入AIPA三十年来，越南国会一直是AIPA积极主动且负责任的成员，愿与AIPA携手建设富强繁荣的东盟。本着这一精神，陈青敏强调，越南国会将继续与AIPA并肩同行，将东盟的愿景和渴望变成现实，建设一个包容、可持续、坚韧、富有创造力、充满活力和真正以人民为中心的发展共同体。



AIPA-46通过了由越南提出并共同发起的各项决议，旨在推动数字经济与数字化转型、网络安全等优先领域的合作，加强区内贸易，提高与合作伙伴的合作效率，发挥议会外交在维护地区和平稳定中的作用。



国会国防安全与外交委员会副主席敦俊峰表示，越南代表团提出的决议受到AIPA成员的高度评价。他希望这些决议将成为各国议会加强合作的基础，推动经贸、投资、数字经济、绿色经济等各领域的合作，拓展新合作领域，并协调应对气候变化、解决社会、政治和安全问题，为巩固AIPA的互联互通，提升AIPA在世界和地区的作用作出切实贡献。



越南国会代表团出席第46届东盟议会联盟大会。图自越通社

巩固政治互信，促进经济合作



除出席AIPA-46外，越南国会主席陈青敏还以越南国会主席资格首次对马来西亚进行正式访问。



访问期间，陈青敏会见了马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣，分别同马来西亚国会下议院议长佐哈里·阿卜杜勒（Tan Sri Dato' Johari Bin Abdul）和马来西亚参议院议长拿督阿旺贝米阿旺阿里巴萨举行了会谈。



在真诚互信的氛围中，两国领导人一致同意继续巩固政治互信，抓紧落实2025-2030年行动计划，加强全面战略伙伴关系，进一步推动经贸投资合作关系发展，早日实现贸易额180亿美元目标，其中重点发展清真产业、可再生能源、绿色能源、数字化转型、农业、旅游、教育培训等潜在领域。



双方同意加强议会渠道合作，分享建立和完善相关法律框架方面的信息和经验，为在新建立的全面战略伙伴关系框架内开展新合作内容创造良好条件。双方将在监督两国政府所签署国际条约和合作协定有效实施情况中加强合作。



马来西亚参议院议长拿督阿旺贝米阿旺阿里巴萨向越南新闻媒体记者表示，国会主席陈青敏赴马来西亚出席AIPA-46并对该国进行正式访问之旅不仅为巩固和加强双方合作关系作出了贡献，而且为就新出现的许多问题进行讨论创造了条件。他强调，越南不仅在战略愿景上发挥着重要作用，而且成为地区治理中心。



他还强调巩固东盟合作的重要性，旨在建设互联互通、团结和可持续发展的东盟。越南与马来西亚一致同意分享经验，加强密切合作关系，推动东盟发展成为深度互联互通的地区，在国际合作和多边论坛上发挥积极作用。



越南外交部副部长黎英俊表示，陈青敏此次访问马来西亚之旅致力于进一步深化了两国政治关系，使两国合作更加全面。越南愿同马来西亚及东盟各国共建"可持续性与包容性"的东盟共同体，巩固东盟在区域架构中的核心作用。



黎英俊认为，今后，两国各部委应继续推动高层代表团互访及党际、政府、国家、议会、民间等所有渠道的交流活动，以增进相互理解与信任；发挥并提升现有合作机制的成效。



在经济合作方面，越南各部委、行业、地方将主动与马来西亚伙伴共同注重促进和支持两国企业的参与，以扩大贸易和投资关系。在社会文化领域，两国将加强民间交流，扩大教育、职业培训合作计划，特别是高质量人力资源培训，进一步推动旅游业的发展，向越南学生提供更多来马学习的奖学金。



国会主席陈青敏此次工作访问取得的成果为进一步深化越马在多个领域的合作开辟了机遇，使之与新建立的全面战略伙伴关系定位相称开辟了机遇。同时肯定了越南国会在AIPA中发挥的主动积极作用，为建设互联互通、包容性和可持续发展的东盟作出贡献。（完）