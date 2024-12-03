越南商品亮相2024年意大利国际手工艺博览会

越通社驻意大利记者报道，第28届国际手工艺博览会（Artigiano）于11月30日至12月8日在意大利最大的经济文化中心伦巴第大区首府米兰展览中心举行，吸引包括越南在内90个国家的近2800家企业参展。

越南农业与农村发展部下属农业贸易促进中心主任阮明进表示，今年以“价值汇聚——文化传播”为主题的越南国家展区面积超过180平方米，共有16家越南企业参展并推广许多独具特色且工艺精美的手工艺品，如：丝绸、漆器、陶瓷、牛角制品、纸制品、木制品以及使用丝瓜络、牛仔布等环保和可回收材料制作的手工艺品。此外，还有茶叶、咖啡、干果、黑蒜、姜黄粉、腰果、椰子制品等“一乡一品”（OCOP）产品。

越南参与此次博览会，旨在支持各地方、企业、合作社和OCOP主体推广文化旅游形象、美食，并向对越南手工艺品、OCOP产品及特色食品感兴趣的意大利和欧洲客户介绍并拓展市场。这不仅有助于推广越南文化、美食及形象，也为越南产品走向国际市场铺平道路。展会期间，越南产品吸引了众多观众驻足观看，并现场购买。

在博览会框架内，越南驻意大利大使馆与越南代表团联合举办了越南—意大利手工艺合作座谈会。会上，双方代表展示了两国手工艺行业的优势，并就消费趋势和审美趋势进行交流，以推动两国手工艺行业的可持续发展。

意大利国际手工艺博览会自1996年起每年举办一次，被视为全球手工艺行业的最大博览会，为来自世界各地的手工艺术家展示其作品及本国的文化特色提供平台。自2000年代起，越南企业便积极参与该博览会，向国际朋友展示越南的优势产品。 （完）