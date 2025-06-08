越南响应2025年世界食品安全日：食品安全 科学在行动

6月7日，国家畜牧研究院（NIAS）与联合国粮食及农业组织（FAO）、国际家畜研究所（ILRI）以及世界卫生组织（WHO）联合在越南妇女学院举行了响应世界食品安全日的活动，传递出 “食品安全：科学在行动”的信息。

在越南，食品安全依然是公众健康领域值得关注的问题。存在的风险包括微生物污染、农药残留以及非法添加剂，这些问题可能出现在食品供应链的多个环节。这些风险不仅影响消费者的健康，还可能阻碍越南农产品在全球市场上的竞争力。

国家畜牧研究院副院长范尹麟博士在活动上发表讲话时表示，食品安全不仅是一个技术问题，更是健康和可持续发展的基础。科学的应用需要系统化地进行，从风险评估与管理、标准制定、科研投资，到向生产者、加工者与消费者进行知识转移。只有将科学融入食品供应链的每一个环节，才能确保全民食品安全。

该响应活动吸引了200多名来自河内法律大学与越南妇女学院的大学生参与，他们通过论坛、辩论与开放讨论等形式，展现了青年在公共健康问题及科学证据基础上的法规遵守方面日益重要的角色。

联合国粮农组织（FAO）驻越南高级技术协调员帕文（Pawin Padungtod）博士表示，科学为我们提供了证据与工具，以防止由不安全食品引起的疾病。他同时指出，当前的挑战是如何将这些知识转化为协调一致的行动，涵盖食品系统的各个层级。这包括强化食品安全标准、改善从农场到餐桌的卫生实践、为食品加工人员提供培训投资，并确保监督体系的严格性。

“只有通过持续不断且以科学为基础的努力，我们才能真正预防由食品安全问题引发的疾病。”帕文博士强调。

世界卫生组织（WHO）驻越南首席代表安吉拉·普拉特（Angela Pratt）博士也强调实用工具和社区教育的重要性。她指出，安全且有营养的食物是良好健康的基础，但科学也告诉我们，食物可能会受到污染，从而威胁到健康、生计、教育与经济。

食品安全可以通过一些实用措施实现，如“五大关键措施”：保持清洁、生熟分开、煮熟食物、保持安全温度、使用安全的水和原料。

2025年世界食品安全日在越南传递出一个明确而统一的信息：食品安全是每个人的责任，必须积极应用科学，建设透明、有韧性、值得信赖的食品系统。（完）