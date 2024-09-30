越南和蒙古国就建立《越南—蒙古全面合作伙伴》发表联合声明

《联合声明》明确指出，两国高级领导人高度评价70年来越蒙传统友谊不断发展壮大；就今后两国关系发展方向以及共同关心的地区和国际问题深入交换意见。



蒙方强调，始终将越南视为蒙古国在东南亚地区的重要伙伴，愿与越南发展和扩大两国在各领域的互利合作。越南重申高度重视发展与蒙古国的关系，尊重蒙古国爱好和平、开放、独立、多支柱的外交政策和“第三邻国”政策，并愿推动两国关系今后不断向前发展。



两国高级领导人一致认为，发展和深化越蒙关系符合两国人民的共同利益，为维护地区和世界的和平稳定与发展作出重要贡献。同意将两国关系提升为“全面伙伴关系”，并继续推动扩大合作。



双方高层领导人高度赞赏两国在国际和地区组织框架内的密切合作，同意继续就安全和政治问题以及共同关心的国际局势密切合作和定期交流。继续在联合国等国际组织框架内密切合作。



《联合声明》强调，双方强调在《联合国宪章》特别是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982）基础上维护东海和平、安全和稳定环境以及以和平方式解决争端的重要性。



访问期间，双方签署了多项合作文件。



《联合声明》指出，两国高层领导人一致认为，苏林总书记、国家主席对蒙古国进行国事访问，为引领和开辟两国友好合作前景作出重要贡献。苏林总书记、国家主席衷心感谢蒙古国总统呼日勒苏赫和蒙古人民对越南高级代表团访问蒙古国期间的重视、浓厚与盛情接待。（完）

越通社