越南吸引外商直接投资资金大幅增长

越南计划与投资部部长阮志勇在最近召开的政府 7 月例行会议上强调，“吸引外国直接投资资金（FDI）继续大幅增长。特别是，由于认真、仔细选择吸引投资，外国直接投资资金流动的质量急剧提高。”

越南计划与投资部外国投资局表示，截至2024年7月，越南外商直接投资注册资金总额超过180亿美元，比2023年同期增长10.9%。 2024年前7个月，注册投资资本和已实现投资资本同比继续增长，增幅分别为10.9%和8.4%。其中，到位资金超过125.5亿美元，同比增长8.4%。这是5年来（2020-2024年）7个月内实现的FDI资本最高金额。

许多国际组织预测，在这种动力的推动下，未来一段时间内实际支付的FDI资本将会更高。同时，越南的营商环境也受到FDI商界的高度评价，许多大型项目的竣工是迎接未来FDI投资浪潮的条件，尤其是外国投资者对越南的半导体产业非常感兴趣。

越南计划与投资部部长阮志勇强调了促进吸引外国直接投资资本流动的关键解决方案。他表示，计划与投资部将紧急审查，并彻底消除和及时处理体制、法律和行政程序中的困难和障碍，以创造突破性动力；同时，重点吸引加工、制造、电子、半导体等行业规模化、优质化、高技术含量的外商直接投资项目。

越南计划与投资部部长阮志勇认为，政府与研究院、学校与企业之间的合作是越南科技领域前所未有的发展和创新的杠杆。当由计划投与资部提交的《到2030年半导体行业人力资源开发项目和2050年愿景》获得政府批准时，这种合作也将得到很大的支持。（完）