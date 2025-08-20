越南吸引人才政策迎来新的转折点

越南近期颁布的《科学、技术与创新法》和《数字技术产业法》被期待将营造真正有吸引力的环境，吸引、留住并最大限度发挥人才的潜能，助力推动国家重点科技产业取得突破性进展。



健全人才激励机制

《科学、技术与创新法》赋予科学家更广泛的权利，包括知识产权、科研成果商业化及科研经费自主使用等。根据该法，国家对科学技术与创新人才实行特殊优待政策，涵盖财政与非财政支持、工作条件和住房安排，同时为人才及其家庭提供长期事业发展与社会福利保障。

今年6月颁布的《数字技术产业法》强调该领域是越南的支柱产业和增长引擎，重点发展半导体、人工智能生态系统和数字资产，为从事该领域的企业和专家提出一系列突破性优惠政策。

然而，科技部指出，需要尽快出台具体的实施细则，并确保该法与《国家预算法》、《公务员法》等保持一致，避免制度死板、流程繁琐。当前，越南对科学家的财政支持仍缺乏国际竞争力，科研环境、设施、学术文化及职业发展机会等亟需改善。



亟需建设优秀科学家队伍

越南政府副总理阮志勇在与科技翰林院的会议上表示，越南现有许多接受过专业培训的优秀专家和科技人员，其中许多在国外工作，部分在海外学习后回国工作。

为了吸引海外越南人才回国，需要建设更加专业而充满活力的科研环境，提供优厚的待遇和长期发展机会。

越共中央总书记苏林近期指示内务部牵头同科技部和相关部门，紧急制定特殊机制，吸引至少100名顶尖专家回国工作。科技部集中精力落实《人才吸引战略（近期至2030年，远期展望至2050年）》，计划于2025年9月完成。

在《第57号决议》明确科学、技术与创新是国家发展的基础与动力，以及政府总理于6月发布的《战略技术清单》背景下，对科技人才的需求更加迫切。

前科技部长阮军指出，除国家与企业投资外，更应注重吸引优秀科学家，以助力越南到2045年成为高收入发达国家。美国国家航空航天局（NASA）专家阮仲贤指出，如果不给研究人员自由，科学就难以发展。越南的挑战是管理问题。只有在开放、便利的环境下，才能吸引国际人才回国贡献力量。

企业界期待各项政策尽快落地。越南军队电信集团（Viettel）代表建议，应增加住房支持、所得税优惠，允许专家拥有或共同拥有科研成果。

科技部正着手制定具体政策，以落实《第57号决议》精神，发展并重用优秀人才。相关计划将通过特别财政支持、优越科研条件和广阔职业发展机会，吸引海外越南科学家回国工作。

与此同时，国家将加大科研基础设施投入，建设国际标准中心、高科技园区和孵化器，营造有利于创新的环境。行政壁垒将被削减，科研人员自主权得到提升，为科研和技术试验活动提供充足的资源，建立以成果转化成效为导向的科研评价机制等。（完）