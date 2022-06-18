越南向欧洲历史博物馆赠送《安南大国画图》

越通社驻布鲁塞尔记者报道，6月16日，越南外交学院副院长阮雄山向欧洲历史博物馆赠送《安南大国画图》地图。



该地图由法国主教Jean Louis Taberd绘制，于1838年在印度塞兰坡出版，尺寸84x45。该地图是截止1838年越南前所未有的大型且地名标注得较为齐全的地图。



该地图采用3种语言，即韩语、国语和拉丁语。



特别是，Jean Louis Taberd将东海上的用汉语标注的地名黄沙的俗称写为黄沙洲，法国人称为“Paracel”。黄沙洲这个地名是前大越国和现越南的专有地名。第二个看点是地图上画有东海上的一个位于北纬160度以北，东京1100度以东，上面写着“ Paracel seu Cát Vàng” （即Paracel 或黄沙）字样的群岛。其说明Paracel 按照西方人的说法就是黄沙群岛。

阮雄山表示，捐赠《安南大国画图》是越南驻比利时大使馆提出的倡议，说明越南与比利时在政治、文化、历史等方面的密切合作。此举有助于使欧洲更加了解越南历史和越南的互动历史，从而使国际友人更加了解东海的历史，表明法国人如何来到越南、如何与地区各国互动，看到越南如何的形状，并承认了越南领土。黄沙和长沙群岛在地图上被法国人清楚地注明为“黄沙洲”，其有助于使欧洲友人更加了解东海的历史和当前东海的现状。

欧洲历史博物馆代表Simina Badica 表示，目前，该博物馆正在收藏200多个国家的文物，并为越方赠送《安南大国画图》而感到高兴。该地图在欧洲历史博物馆陈列，有助于参观者更加了解越南地理历史。这是该博物馆首次从越南接收一件文物。她希望此活动为拓展双方在文化和历史方面的合作奠定基础。

在访问比利时和欧洲期间，6月17日，阮雄山已接收由国际法律师Jean Salmon 捐赠的13套有关越南海洋边界的资料，其中包括一件自1960年出版有关黄沙群岛的宝贵资料。（完）