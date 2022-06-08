新闻
越南发展土锦布手工编制业 助推乡村旅游发展
清化省伯烁县迄今仍保留当地民族传统文化特色，其中包括泰族、芒族等少数民族同胞的传统土锦布手工编制业。为了保护与弘扬该传统手工艺业并满足国内外游客的需求，当地泰族和芒族同胞家庭已想方设法推出许多新颖且颇具特色的旅游产品。
清化省伯烁县荣念乡良外村居住着很多泰族同胞。以前，他们主要靠土锦布手工编制业谋生，但现在该手工艺业正面临埋没失传危机。正因如此，泰族同胞正想方设法将这一珍贵的手工编制业薪火相传。
清化省伯烁山居民何氏李表示：“泰族同胞土锦布手工编制业正逐渐埋没失传，因此我要想办法恢复这一传统手工艺业，扩大其生产规模，鼓励更多居民从事该手工编制业。”
由于拥有土锦布手工编制业的丰富经验，何氏心多年来一直努力向晚辈传承前辈的祖业。她已用自己的灵巧双手制作出许多富有民族文化特色的土锦布产品，如：裙子、衬衫、围巾、坐垫、被子、枕头、桌布、窗帘等。她亲手制作的产品颇受国内外游客的青睐。
随着铺浪旅游区社区旅游的发展，伯烁县土锦布手工艺品日益成为该县主打产品。目前伯烁传统手工艺村从事土锦布手工编制业的家庭共81户，为当地居民提供稳定就业和收入。
清化省伯烁县人民委员会副主席炉文胜说：“尽管以前土锦布手工编制业面临埋没失传危机，但自从本县发展社区旅游，土锦布产品已颇受国内外游客喜爱。今后，我们将继续扩大土锦布编制规模、注重助推社区乡村旅游发展。”
土锦布手工编织业的发展有助于保护与弘扬伯烁县各民族，特别是泰族、芒族同胞的文化价值。在当地政府和资深工匠的努力下，该手工编制业将继续在年轻人手中薪火相传，为弘扬当地民族文化价值、改善居民生活水平等做出积极贡献。（完）