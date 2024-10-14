越南参加2024年中国香港秋季电子产品展

越通社驻香港记者报道，中国香港秋季电子产品展和国际电子组件及生产技术展从10月13日至16日在香港国际会展中心举行，吸引了来自19个国家和地区的约3200家展商参展。越南工贸部驻港澳代表在展会上设置越南展位，介绍越南在该领域的潜力与优势及其国际合作需求。

越南驻香港副总领事、商务处首席代表武氏翠女士表示，越南正在鼓励发展电力、电子、清洁能源、绿色能源等产业以及半导体产业。今年越南的展位主要介绍越南的营商投资环境以及该工业领域的前景，以便香港和国际客户参观和了解。武氏翠女士希望，越南电力电子工业产品快速打入在香港市场。

香港游客Andrew Ho表示，越南是亚洲一个发展活跃的市场，有很多投资者对越南市场有兴趣，他的公司也计划在越南寻找潜在的合作伙伴。在此次展会上，他了解到了越南的许多投资机会以及越南电力电子产品。

此次展会不仅展示最新科技成果，还为促进行业交流、促进行业发展、寻求商机和合作机会提供了良好的平台，为全球买家带来一场科技盛宴，满足社会需求，引领未来科技趋势。

科技馆今年载誉归来继续划设多个不同展区，让参展商更有效地展示各类高科技电子产品及相关创新技术。今年大会增设人工智能及语音识别技术展区，呈献多款崭新科技产品，例如支援30种语言的即时翻译耳机。科技馆其他焦点展区涵盖机械人及无人操控技术、3D打印、智能科技、虚拟现实，以及初创专区。 今年科技馆内首设南京5G展馆，展示5G于工业、家用等各层面上的应用，包括可对应5G工业用的机械人手臂，对应5G网络后，接收讯息与任务指令时会更及时灵敏，令作业更加顺畅；以及3D全息智能屏，5G的超高速无线传输将让3D画面更真实。

初创专区今年吸引超过120家来自香港、日本 、韩国、中国内地、俄罗斯、台湾、英国、美国及越南的科技精英，带来Z新的扩增实境和虚拟实境、应用程式、大数据、消费类电子产品、数码商业、电子保健、电子元件及生产技术、物联网应用、机械人及人工智慧、智慧家居、可穿戴电子等产品及技术。为了全方位推动初创企业发展，大会特设一系列初创专题活动。

据了解，展会期间，组委会还将举办初创投资项目对接会、香港科技创价大赛、企业启导环节、初创企业介绍会等，让初创企业推广它们的创新理念，争取投资者支持，及就业务发展向专家取经。（完）