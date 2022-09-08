越南卫生部发文明确在防疫中必戴口罩的人员和场所

卫生部指出，在公共场所使用口罩是一种个人预防措施，有助于减少 COVID-19 在社区中的传播，保护民众的健康，特别是患有基础性疾病、老年人、免疫力低下的人和肥胖等处于高风险人群。但是，在一些地方和一些需要遵守佩戴口罩的主体，出现了很多人不佩戴口罩的现象。



卫生部还指出，公共场所被理解为在剧院、电影院、酒吧、餐馆等封闭空间内为许多人提供服务的场所，或在体育场、公园、街道、汽车站等具有开放空间的场所。



卫生部在指南中指出了必须佩戴口罩的人员和场所，包括： 有急性呼吸道感染症状的人、患有或疑似患有 COVID-19 的人；所有前往已公布流行3级或4级地区的公共场所的人（5岁以下儿童除外）。

在医疗机构、隔离区、有人被隔离或接受健康监测的地方：适用于所有人员（单人间隔离者、呼吸衰竭者、接受手术的患者、5岁以下儿童除外）。



使用公共交通工具时：适用于乘客、司机、乘务员、服务人员、管理人员，在火车站、汽车站、码头、候车厅等工作并与乘客接触的工作人员。



在商业中心、超市、批发市场：适用于与客户直接接触的服务人员、管理人员和劳动者。

酒吧、迪厅、卡拉OK厅、美容院、健身房、餐厅、电影院、剧院、影视城等空间封闭、通风不良的场所：适用于与客户接触的员工、管理者和劳动者。



文化、旅游设施，众人聚集的场所：适用于与顾客、参会人员接触的服务人员、管理人员、工作人员、销售人员。



收文处、交易处：适用于与客户接触的收文人员、交易人员。



此外，卫生部还表示，对于其他对象（除上述地点和对象外）前往公共场所时也建议佩戴口罩。（完）



