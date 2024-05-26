越南南部各省大力推动海洋经济发展

对于一个拥有3200多公里海岸线和3000多个大小岛屿的国家来说，这是一种资源，也是巨大优势。特别是，在28个沿海省市中，越南南部地区各省市占近一半，其在海鲜捕捞、旅游、海港、水产养殖、油气开采等方面具有许多优势。因此，南部地区各省市制定了多项稳定且可持续的经济发展战略。

渔业成为主要支柱产业

在最近三年来，巴地头顿省和坚江省已获政府批准成为全国的海洋经济中心。

‌坚江省凭借渔场面积大和多种高价值的水产品，已将海洋经济确定为主要发展方向，注重促进海水养殖业工业化、现代化有效且可持续发展。

除了坚江省，金瓯省也力争成为重要的海洋经济发展地区。具体是，将水产业打造成为该省的支柱经济产业。

‌金瓯省人民委员会副主席黎文史先生表示，该省的目标是打造一个现代、智慧、应用科技和创新、可持续和适应气候变化的农林渔业。

‌在促进海洋经济特别是水产业发展的同时，金瓯省还制定了保护自然资源和生态环境保护以及确保国防安全和海岛主权的战略；呼吁渔民和企业界积极参与海洋经济发展与可持续管理工作。

扩大海洋服务业

巴地头顿省具有深水港的优势，便于东南亚乃至全球的海运活动。特别是，巴地头顿省也是可以将货物直接进入欧洲和北美地区深水港的地方。

截至目前，巴地头顿省已形成了总体海港体系，并被规划为国家级特殊港口。巴地头顿省人民委员会代表透露，为了利用和发挥当地海港系统的效率，该省已规划和建设与海港相结合的工业园区系统。迄今为止，巴地头顿省共有15个工业园区，总面积约8510公顷。

‌坚江省也制定了海洋经济发展战略。具体是，该省大力发展海洋旅游业，将迪石市、河仙市和富国市打造成为主要的发展三角区，也是全省的海洋旅游中心。其中，富国市是达到国家和国际标准的海岛度假旅游和高质量生态旅游服务中心，可以连接于地区和世界各大经济中心。

截至目前，富国市引进旅游投资项目286个，总面积达9656公顷，投资总额超过375万亿越盾（折合人民币约1047亿元）。其中，已投入运营的项目47个，投资总额达17.38万亿越盾；正在建设的项目78个，投资总额超过195.58万亿越盾。这些项目成为了坚江省海洋经济大力发展的主要推动力。（完）