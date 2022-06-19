越南北部和中部出现高温炎热天气

据越南国家水温气象预报中心，19日，北部出现高温炎热天气，最高气温普遍在35-37摄氏度，局地气温在37摄氏度以上。从清化至富安最高气温普遍在35-38摄氏度。

北部高温炎热天气可能持续到20日，21日起高温天气有所缓解。中部地区高温炎热天气可能持续到22-23日，其后逐步缓解。

各地区19日天气预报：北部以西白天天气炎热，局地出现酷热天气；傍晚和晚间出现雷阵雨。最低气温24-27摄氏度；局地23摄氏度；最高气温34-37摄氏度，局地37摄氏度以上，莱州和奠边气温31-34摄氏度。

北部以东地区白天天气炎热，局地出现酷热天气；傍晚和晚间出现雷阵雨。最低气温27-30摄氏度；山区局地26摄氏度；最高气温34-37摄氏度，局地37摄氏度以上。

首都河内天气炎热，傍晚和晚间局地出现雷阵雨。最低气温28-30摄氏度；最高气温26-38摄氏度。

从清化至承天顺化各省，出现酷热天气；傍晚和晚间出现雷阵雨。最低气温27-30摄氏度。最高气温35-38摄氏度，局地气温38摄氏度。

从岘港至平顺各省市，白天晴；北部出现炎热天气。傍晚和晚间局地出现雷阵雨，可能出现暴雨和冰雹。最低气温26-29摄氏度。北部最高气温35-38摄氏度；南部32-35摄氏度。

西原地区傍晚和晚间局地出现雷阵雨；最低气温21-24摄氏度。最高气温30-33摄氏度，局地33摄氏度以上。

南部，傍晚和晚间出现分散性雷阵雨，可能出现暴雨和冰雹。最低气温25-28摄氏度，最高气温32-35摄氏度。（完）