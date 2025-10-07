越南北部及北中部地区启动近280座排涝泵站全力抢险

根据水利工程管理与建设局截至10月7日17时的快速统计，越南北部及北中部地区现有近1.09万公顷农作物受淹。各地已紧急动用276座泵站1352台水泵，并协同多套自流涵闸系统开展排涝作业。



北部地区水稻及经济作物受淹、损毁及倒伏总面积约1.0476万公顷。农作物受淹面积最大的为高平省，其后依次是北宁省、河内市、太原省与宣光省。



北中部地区约401公顷农作物受淹，含247公顷水稻与154公顷蔬菜，主要集中在清化省。其他部分省份仍在持续更新灾情数据。



北部地区正运行259座泵站共计1301台抽水设备；北中部地区中，清化省已启动17座泵站51台水泵进行排涝，该区域其他省份主要依靠自流排水工程开展作业。



北中部区域水库蓄水量处于中等水平，平均库容达设计容量的77%-99%。由农业与环境部直管的3座重点水库中，清化省门达（Cửa Đạt）水库与顺化市左泽水库正在实施泄洪调度。

据谅山省水利工程一人有限责任公司10月7日报告，谅山省善新乡答提（Đắp Đề）水库溢洪道突发岩体滑坡导致通道堵塞。运营单位已调集挖掘设备紧急疏浚溢洪通道，暂时保障排水能力。目前水库水位距坝顶0.7米，但持续降雨使水位仍呈上涨趋势，溢洪道边坡滑塌风险持续存在。



水利工程管理与建设局要求各地水利工程运营单位密切监测天气动态、水位变化及工程状况，特别关注三类重点对象：重要防洪水库、设闸控制水库以及库区降雨时下游人口密集区域的水利设施。所有在建工程必须制定专项施工方案，严格杜绝安全事故，坚决禁止在无法满足防汛进度要求的工程部位冒险施工。（完）