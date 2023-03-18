新闻
越南努力加快能源转型进程
德国国际合作机构（GIZ）旗下能源扶持项目专家武芝梅女士表示，越南正在迅速发展可再生能源，并推动能源节约高效利用。但在实施过程中，能源安全、电力供应和价格合理兼顾并非易事。
越南工贸部表示，越南全国电力总装机容量达约7.8万兆瓦，其中可再生能源达2.1万兆瓦，占近30%。
美国驻越南大使馆能源专家辛·劳洛（Sean Lawlor）认为，风能和太阳能并不是帮助越南能源安全的能源。但有必要合理利用这些可再生能源； 同时，在技术得到验证和商业化后，考虑将规划中用煤的部分电源转换为液化天然气、生物质、氨气等。这将有助于越南实现绿色经济、可持续发展，适应气候变化，以及到 2050 年实现净零排放 (Netzero) 等目标。
哥本哈根离岸风力开发公司（COP）国家总监斯图尔特·利夫西（Stuart Livesey）先生表示，世界各国和供应商都在努力实现绿色供应链和绿色能源等目标。世界上许多国家已做出强有力的承诺，因此越南必须转变以保持其在东南亚主要出口市场的地位。
越南清洁能源协会表示，越南力争到2050年不使用碳，将排放量减少到零。 这是越南党和政府的巨大决心，因此清洁能源的投资方面将发挥很大的作用。眼前，电力部门需要更好地完善电网体系，将电力系统进行升级改造，其后，完善相关机制政策，特别是早日批准《第八个电力发展规划》，为鼓励投资于可再生能源提供机制、政策框架。（完）