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越南努力加快能源转型进程

能源转型是全球当前的发展趋势，在越南，能源转型是为了确保能源安全，提供成本可接受的能源，履行越南对国际社会的环境保护承诺等。然而，尽管可再生能源在越南发电装机容量中所占的比例较高，但不少人认为能源转型进程仍存在诸多障碍，并没有真正达到预期水平，特别是新能源的发展政策。 越南正在注重发展太阳能等可再生能源，并继续投入发展风电、生物质能等，可再生能源约占电力总容量的30%。这些是帮助越南实现能源转型和减少二氧化碳排放量的可再生能源优势。

德国国际合作机构（GIZ）旗下能源扶持项目专家武芝梅女士表示，越南正在迅速发展可再生能源，并推动能源节约高效利用。但在实施过程中，能源安全、电力供应和价格合理兼顾并非易事。

越南工贸部表示，越南全国电力总装机容量达约7.8万兆瓦，其中可再生能源达2.1万兆瓦，占近30%。

美国驻越南大使馆能源专家辛·劳洛（Sean Lawlor）认为，风能和太阳能并不是帮助越南能源安全的能源。但有必要合理利用这些可再生能源； 同时，在技术得到验证和商业化后，考虑将规划中用煤的部分电源转换为液化天然气、生物质、氨气等。这将有助于越南实现绿色经济、可持续发展，适应气候变化，以及到 2050 年实现净零排放 (Netzero) 等目标。

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越南全国电力总装机容量达约7.8万兆瓦，其中可再生能源达2.1万兆瓦，占近30%。图自越通社

发展海上风电也是许多人提出的解决方案。《第八个电力发展规划》草案将优先发展7吉瓦（GW）的海上风电，但迄今，为了实现这一目标的具体机制和政策仍不太明确。

哥本哈根离岸风力开发公司（COP）国家总监斯图尔特·利夫西（Stuart Livesey）先生表示，世界各国和供应商都在努力实现绿色供应链和绿色能源等目标。世界上许多国家已做出强有力的承诺，因此越南必须转变以保持其在东南亚主要出口市场的地位。

越南清洁能源协会表示，越南力争到2050年不使用碳，将排放量减少到零。 这是越南党和政府的巨大决心，因此清洁能源的投资方面将发挥很大的作用。眼前，电力部门需要更好地完善电网体系，将电力系统进行升级改造，其后，完善相关机制政策，特别是早日批准《第八个电力发展规划》，为鼓励投资于可再生能源提供机制、政策框架。（完）

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