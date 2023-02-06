越南力争成为世界生物技术发达国家

越共中央政治局的决议明确了到2030年越南跻身亚洲生物技术智能化生产和服务十强的目标。

越共中央总书记阮富仲刚签署了越共中央政治局第36-NQ/TW号决议，其内容涉及生物技术的开发和应用，以服务于新形势下国家的可持续发展。

该决议指出，生物技术的发展与其潜力不相称。在科学技术强势发展的背景下，生物技术能力未能满足社会经济发展的要求。与地区和世界相比，越南生物技术的部分重要领域相对落后。

力争到2030年越南生物技术跻身亚洲十强

越共中央政治局的决议强调，发展生物科技是世界潮流；也是推进转变发展方式、调整经济结构、保障社会治安、国防安全、保障和改善民生等的重要动力。

因此，生物技术的开发和应用必须充分发挥和发挥国家、各区域、各地方的潜力和优势；以及后发国家的优势。

该决议的总体目标是着力发展生物技术，力争把越南建设成为世界生物技术发达的国家，生物技术智能化生产和服务中心，亚洲地区领先的国家之一。

关于具体目标，第36号决议提出，到2030年，越南生物技术在部分重要领域上达到世界先进水平，跻身亚洲生物技术智能服务十强之列；广泛应用于各个行业和领域，助力社会经济快速可持续发展。

建设具有高素质人力资源、雄厚基础设施和财力资源的生物技术产业，满足生物技术研究、开发和应用的需要。

生物产业成为重要的经济技术产业；生物产业企业投资规模和成长规模增长50%，至少替代50%的进口生物技术产品；对GDP贡献7%；满足社会的基本需求。

到2045年，越南成为世界上生物技术发达的国家、智能化生产和服务中心；创业、生物科技创新处于亚洲领先地位。生物产业对GDP的贡献为10-15%。

出台重磅政策，购买、转让技术

关于任务和解决方案，越共中央政治局的决议要求充分认识新形势下生物技术的发展和应用。

各级党委、党组织、干部和党员深入学习和贯彻落实党和国家关于生物技术发展和应用的方针政策和法律法规。

制定和完善生物技术开发和应用的法律制度、机制和政策；吸引企业、组织和个人研究、应用和生产生物技术产品。

同时，着力发展生物技术并将其有效应用到生产和生活中；将生物产业发展成为为建国和保卫国家事业的重要经济技术产业。

支持生物科技企业提高新技术和知识产权的可及性。

研究构建从中等教育、高等教育到研究生教育的生物技术人才培养模式。加强生物技术企业、用人单位和生物技术人力资源培训机构之间的联系。

继续加大投资力度，尽快建成北中南三地国家级生物技术中心；加强生物技术实验室、评估和检查中心系统现代化建设。按照国际标准建设部分疾控中心，满足疾病监测和预防要求。

第 36 号决议还要求加强国际合作；出台购买、转让和交换生物技术的政策，其中注重研究和向越南转让世界新技术和高价值技术。（完）