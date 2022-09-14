越南出席联合国人权理事会第51届会议开幕式

联合国人权事务代理高级专员娜达·纳西弗（Nada Al-Nashif）在会上做了联合国人权事务高级专员办事处（简称“人权高专办”）关于世界人权状况报告并呼吁各国在各场多边论坛上密切协作配合，加强执行国际人权标准的政治承诺；重视各国际人权公约和机制的作用；强调人权理事会在加强团结，大力维护和平、稳定、公道，全面有效地保护全球人权等方面的作用。





黎氏雪梅在会议上发表讲话时强调，越南今后将继续保持对人权高专办的支持与配合；对人权高专办就气候变化、环境污染、生物多样性退化等严重影响到人人享有人权的三大全球性挑战的担忧表示感同深受；同时呼吁国际社会采取更强有力措施应对该三大挑战。



黎氏雪梅还强调，联合国人权理事会和人权高专办应尊重各国不同历史背景和文化社会条件；根据普遍性、客观性、公正性和非选择性等人权基本原则进行建设性对话和强化密切配合，以更好地保护和促进人权。



联合国人权理事会第51届会议从2022年9月12日至10月7日举行，包括5场专题讨论会，10场关于人权高专办报告的对话会，28场与联合国关于人权的特殊机制和手续的对话会。本届会议也将讨论并通过关于部分议题和部分国家人权状况的近30个草案等。（完）