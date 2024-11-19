越南出席美国芝加哥国际自有品牌商品展览会

越南贸易促进局、越南驻美国商务处代表、胡志明市贸易投资促进中心（ITPC）和21家企业等代表出席，标志着越南食品和饮料开拓国际市场战略中迈出重要一步。

美国芝加哥国际自有品牌商品展览会从11月17日至19日举行，吸引来自50多个国家1500多个展商和数千个零售商及进口商参加，是越南品牌吸引国际伙伴眼球的理想机会。

越南展区共有21个展位，面积超200平方米，展出加工食品、传统香料、优质农产品和招牌饮料产品等。越南咖啡、香料、干果和草药饮料等产品以其卓越的品质以及满足健康和环保需求的优势给美国合作伙伴留下了深刻的印象。 越南贸易促进局副局长黄明战在开幕式上发言时强调，越南食品和饮料在拓展国际市场方面取得了令人瞩目的成就。

2024年前10月，该产业对美国出口额近15亿美元，同比增长18.3%。 美国芝加哥国际自有品牌商品展览会不仅是企业推广产品的场所，也是越南在这个潜在市场建立可持续合作伙伴关系的战略机遇。

为了满足美国市场对食品质量和安全的严格要求，越南企业已根据危害分析关键控制点（HACCP）、国际标准化组织（ISO）和产品检测及标准（FDA）等国际标准应用生产流程。这不仅有助于越南产品提高竞争力，还增强越南食品和饮料的可靠性。越南企业还使用环境友好型包装和现代加工技术，以保护产品的天然性，满足消费者日益关注可持续性的需求。

参加本次展会不仅帮助越南企业与美国伙伴接触，而为越南食品和饮料产业长期发展战略奠定基础，巩固越南产品形象，成为国际市场的优质产品供应来源。（完）