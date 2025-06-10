越南出席《公海协定》相关条约活动

据越通社特派记者报道，在法国尼斯举行的第三届联合国海洋大会（UNOC 3）框架内，当地时间6月9日，越南政府总理范明政与各国领导人共同出席一项特别活动，呼吁并推动签署《关于在国家管辖范围以外海域保护和可持续利用海洋生物多样性的协定》（简称《公海协定》）。该协定被认为是本世纪以来最重要的海洋国际文书。

本次由联合国隆重主办的“特别国际条约”活动，旨在强调《公海协定》的重要性，并推动各国成为该协定缔约方。此次活动吸引了35个国家参加，这些国家已在大会期间签署或提交了批准、核准文件。

越南政府副总理兼外交部长裴青山在会上向联合国副秘书长兼法律顾问埃莉诺·简·哈马舍尔德（Elinor Jane Britt Hammarskjöld）递交对外文件，正式通报越南政府批准《公海协定》。

越南是在协定开放签署首日即签署的首个国家之一，也是率先完成内部法律程序、成为缔约国的国家之一。这一举动释放出一个强烈信号：越南是国际社会积极且负责任的一员，愿与各国一道携手应对海洋与海洋资源领域的全球性挑战。

范明政总理率领的越南高级代表团出席与《公海协定》相关的重要活动，展现了越南政府在建设和平、繁荣与可持续发展海洋事业中的坚定承诺和切实行动。

在联合国海洋大会上，国际社会表达了希望尽快达到60个国家完成批准、核准程序，使《公海协定》在今年内正式生效的共同愿望。

位于国家管辖范围以外的海域中蕴藏着21世纪最具潜力的海洋基因资源，特别是在医学与化妆品领域。该区域覆盖超过60%的海洋面积，生物多样性极为丰富，拥有大量珍稀基因。但目前仅有拥有先进技术和雄厚资金的发达国家与大型跨国企业有能力获取、开发和利用这些资源，而国际社会尚未制定任何有关利益分享与资源保护的国际文书。

《公海协定》是一项具有里程碑意义的协定，旨在保护海洋环境，并推动落实2030年可持续发展议程第14项目标——“保护和可持续利用海洋及海洋资源”。这也是《1982年联合国海洋法公约》框架下谈判和签署的第三项协定，进一步确认了《公约》在规范海洋活动、实现资源公平分享与海洋基因资源保护等方面的全面法律框架地位。该协议将在60个国家提交批准书或核准书后120天生效。（完）