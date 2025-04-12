越南出口活动充分利用电子商务渠道的优势

随着全球电子商务的快速增长，消费者的购物习惯正在发生变化，为越南在线出口活动扩大增长空间。近年来，参与跨境销售平台的越南企业数量持续大幅增加，与数字经济的发展成正比。

Shopee 四年前推行的“Shopee全球店铺”（SIP）计划就吸引了近40万个越南卖家参与，并且每个月仍在稳步增长。参与该计划后，越南卖家已向马来西亚、新加坡、菲律宾、泰国和中国台湾等国际市场推广了超过1500万种产品，使卖家每月平均销售额稳步增长20-30%。

2019年初，亚马逊在越南成立了亚马逊全球销售业务（Amazon Global Selling）越南公司，为越南企业提供在亚马逊上销售的专业知识。亚马逊全球销售是一个电子商务出口计划，帮助企业将产品销往国际市场。5年来，在亚马逊上实现年销售额达100万美元的越南企业数量增加了10倍。

Newbam 是 Organic Viet Food (OVF) 旗下的越南腰果品牌凭借对趋势和消费者需求的透彻了解，已成功通过亚马逊出口其产品。

越南食品饮料股份公司旗下的VINUT品牌果汁产品也是通过亚马逊成功出口的典型例子。除了传统的出口渠道外，该企业还利用亚马逊平台来促进出口并触达消费者。企业对消费者（B2C）在线出口持续快速增长。据Access Partnership估计，2022年在线出口额达35亿美元，较2021年增长7%。随着近年来小微型企业出口活动，预计2027年出口额将达55亿美元。

大部分企业是通过电商交易平台参与电商出口（占60%），其余则是通过企业自建的网站系统或应用程序参与。受访约37%的企业表示，通过电商出口的商品价值约占企业商品出口总价值的10-20%。

在2026-2030年国家电子商务发展总体计划中，重要任务之一是促进“越南制造”产品出口到国际市场，同时支持中小型企业提高竞争力。各家企业需要拥有符合进口市场标准的产品，特别是遵守可持续生产、减排、环境因素、使用绿色（再生）包装等规定，才能销往全球市场。（完）