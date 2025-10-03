越南农产品吸引智利企业的关注

在于智利首都圣地亚哥举办的2025年智利食品及食品加工展览会上，60多家智利企业表达了进口越南农产品的需求，特别是大米、干果、咖啡、冷冻水产品和方便食品等。

越通社驻南美记者报道，该展览会于9月30日至10月2日在智利圣地亚哥Espacio Riesco会展中心举行，吸引了近4万名参观者，包括进口商、经销商、餐饮与酒店连锁代表以及南美地区食品饮料行业专家。

本次展览会占地面积达34442平方米，共设1400多个展位，被视为智利食品饮料行业规模最大的贸易盛会，汇聚数千家企业展示产品、加工和包装技术，并开展B2B对接和专业研讨会。

越南在本次展会上设立了展示50家国内企业的样品，主要包括农产品及加工食品，如大米、咖啡、干果、果汁、调味品、方便食品，以及部分手工艺品和厨房用品，旨在推广产品质量并寻求更深入进入南美市场的机会。

60多家智利进口商有意进口越南商品，是一个积极信号，尤其是在越智双边贸易快速增长的背景下。据智利国家海关局的数据，2025年前8个月，越智双边贸易额达12.2亿美元，同比增长22.3%。其中，智利从越南进口总额超过10亿美元（增长28.5%），而出口到越南2.04亿美元（下降1.5%）。

目前，越南是智利第12大商品供应国，占市场份额的1.8%，高于2024年的1.4%。越南出口智利的主要商品包括机械设备、手机、鞋类、电脑、服装和大米。

值得注意的是，今年前8个月，越南出口到智利的多种商品实现了大幅增长，如光纤和电缆（增长超过264%），机械设备（增长149%），运输工具及零部件（增长142%），冰箱和冷柜（增长126%），大米（增长91.7%）；鞋类、服装等商品也保持两位数增长。这表明越南商品在智利市场的巨大潜力。（完）