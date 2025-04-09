越南农业与环境部提出8大措施 努力实现农林水产品出口650亿美元目标

力争2025年农林渔业增加值增长4%以上，农林水产品出口总额达到650亿美元，努力达到700亿美元。这是越南农业与环境部在近日发布的《2025年实现农业与环境领域增长目标及农林水产品出口总额行动计划》中提出的目标。为实现这些目标，该行动计划提出了以下8大主要任务和措施：



一是提高认识，坚定政治决心，强化组织领导，为农业和环境领域实现增长目标注入新动力。



二是完善机制体制，推动行业增长，促进农林水产品出口，有效落实助推产业发展的各项决议、战略、项目、规划。



三是进一步推进产业结构调整，提高农林水产品产能、质量、附加值和生产经营效率。具体是通过加强科技应用、数字化转型、促进创新，提高生产力、质量、效率、竞争力、自主性、适应性和弹性。推动农业商品生产由低价值向高价值转化，重点建设大型、可持续、适应气候变化、低排放的重点产品原料区；鼓励发展绿色、有机、循环农业；重新组织生产，结合地理标志、可追溯性，以满足市场需求；密切关注天气变化和市场信息，最大限度减少天气造成的损失；促进可持续的海洋养殖业；力争在2025年彻底解决欧盟委员会对越南渔业发出的“黄牌”警告等。



四是促进行政体制改革，为群众和企业提供更好服务。具体是，消除与农业、农村、自然资源与环境数字化转型相关的机制、政策瓶颈和障碍，为行业增长创造强劲动力。

五是加强数字化转型，促进科技应用、转让和科技创新取得突破。具体是促进农业产业化，注重选育工作，促进机械化，增加深加工比重，提升产品附加值。同时降低生产成本，开发与原材料领域和市场需求相关的加工系统等。



六是关注开拓国内市场，促进出口。其中提高竞争力是当务之急。此外，注重提高产品质量、确保食品安全和可追溯性，以满足国际市场的严格要求。



七是大力发展支持农林渔业生产的产业和领域。重点推动科技在生产全过程的应用，同时建立数字数据平台和预测系统，以提高管理效率。



八是加大对农业发展与环境保护的宣传力度，凝聚共识，坚定决心，实现产业增长和出口目标。（完）