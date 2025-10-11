越南再次竞选联合国人权理事会成员的重要基础

据越通社驻日内瓦记者报道，联合国人权理事会第60届会议于10月8日闭幕。越南的积极参与和务实贡献在本届会议上留下了深刻印记。

越南常驻联合国、世界贸易组织及日内瓦其他国际组织代表团团长梅潘勇大使在会上发言时，谴责使用武力、违反国际法和侵犯国家主权的行为；呼吁有关各方保持克制，避免局势升级，通过和平方式解决分歧，为达成全面停火协议创造有利条件。

会议期间，越南主导起草并发表了关于促进人权中享有接种疫苗权利的共同发言，获得来自各大洲51个国家的支持。

越南代表团还积极参与关于青年与人权、气候变化对人权的影响、老年人权利、清洁用水与卫生等议题的讨论。越南重申促进和保护所有公民的人权的一贯主张；分享越南在保障弱势群体权益方面的措施与经验；强调应通过对话与合作精神化解分歧、增强互信。越南还与东盟成员国一道，就技术合作与能力建设、普遍定期审议（UPR）等共同关切问题发表联合立场。

越南代表团已经主动并积极参与人权理事会的各项活动，从与各国代表团开展双边和多边交流、磋商，到参与起草文件内容、共同提倡多项倡议并发表联合声明，始终秉持对话、合作与相互尊重的精神。这些活动充分体现了越南在促进和保护人权方面的一贯立场和政策，同时为人权理事会按照《联合国宪章》和国际法原则有效运作作出了切实贡献。

越南在本届会议上的积极和负责任的参与具有特殊意义，因为这是越南代表团作为人权理事会成员在2023-2025年任期内出席的最后一次会议。在本任期期间，越南体现了在全球人权事务中积极、建设性和负责任的作用。圆满完成本任期工作，为越南继续提升国际威望、创造有利条件以推动竞选2026-2028年任期人权理事会成员奠定了重要基础，同时积极主动地为人权理事会的共同工作作出贡献。（完）