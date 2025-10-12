越南共产党政府第一次代表大会举行预备会议

10月12日，越南共产党政府第一次代表大会（任期为2025—2030年）在河内国家会议中心举行预备会议。越共中央政治局委员、政府党委书记、政府总理范明政主持会议。



大会共有453名代表出席，代表来自全国2211个政府基层党组织的20.9万多名党员。

会议召开前夕，各位代表前往胡志明主席陵敬献花圈并入陵瞻仰胡志明主席遗容，到北山路英烈纪念碑献花、进香，缅怀英烈功绩。



预备会议选举产生了大会主席团、秘书团和代表资格审查委员会；通过了大会议程和工作规章，并分为15个小组进行讨论，之后在大会堂进行集体讨论。

范明政在会议上高度评价各筹备小组为大会所做的周密准备，尤其是大会政治报告、会议内容、会务和后勤工作。他强调，大会文件的起草过程严谨科学、民主规范，体现了政府党委的智慧与责任精神。



大会期间还举行了展示2021—2025年任期政府党委直属党组织成果的图片展，以及科技创新、数字化转型和经济文化社会发展成就展，使大会不仅是一场重要的政治活动，更成为政府各级党委的盛会。

范明政要求各位代表以高度负责精神积极建言献策，为大会文件和越共十四大文件（草案）提出意见；在总结2020—2025年任期成果的基础上，认真分析存在的不足，提出突破性任务与解决方案，为全面落实党的十四大决议精神、建设富强、文明与幸福的国家作出切实贡献。



越共政府第一次代表大会是按照新体制召开的首届大会，大会主题为：“建设清正坚强的政府党委；团结、模范、率先在科技、创新与数字化转型中担当引领；加快突破，推动国家实现快速、可持续发展，迈向富强、文明、繁荣、幸福的新时代。”大会口号为：“团结守纪——民主创新——突破发展——亲民近民。”（完）