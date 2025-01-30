越南共产党建党95周年：引领国家迈入新的繁荣时代

值此越南共产党建党95周年（1930年2月3日~2025年2月3日））之际，古巴国际政策研究中心高级研究员鲁维斯莱·冈萨雷斯·萨埃斯（Ruvislei González Saez）博士接受了越通社记者采访并做出上述表述。

鲁维斯莱博士认为，在越南共产党的正确领导下，越南国家克服重重困难，从建党初期（1930—1939年）集合人民民主力量，到1941年谴责日本帝国主义的威胁并推动全球反法西斯斗争，再到制定民族独立斗争方针，最终赢得独立，击退外敌，实现国家统一。随后，1986年革新开启了一系列重大变革，推动越南成为全球最具活力的经济体之一。

谈及革新事业时，鲁维斯莱指出，越南正迈入一个新时代，这得益于党的历史经验和领导人的战略眼光，能够精准把握国内外局势，灵活调整政策，以符合现实需求。

全面而及时的革新进程，正在推动越南建立一个更加繁荣的社会主义国家，符合越南的特殊国情。尽管面临诸多挑战，但在党的领导下，越南深刻理解理论并将其全面应用于实践，确保国家稳步前进。

针对反腐斗争和行政组织机构精简政策，鲁维斯莱表示，反腐力度越大，党的领导公信力就越高。越南共产党自已故总书记阮富仲开启反腐斗争以来，一直坚定不移地打击腐败，现由苏林总书记继续推进这一方针。“反腐无禁区”的决心增强了党内透明度，提高了党组织的信誉和公信力。

鲁维斯莱强调，越南共产党作为社会的领导力量，必须发挥表率作用，为继续推进社会主义建设、建设中等收入社会提供信心。这是公共行政改革向优化领导体制转变的动力，以便有效地管理和合理地配置资源，造福于人民。

谈及越南未来的发展目标，鲁维斯莱认为，得益于越南党以坚强意志采取的行动，越南正步入一个新时代。越南党通过“竹子外交”和“四不”政策成功地定位和开展了外交工作。展望2045年，即胡志明主席宣读《独立宣言》，宣布越南民主共和国成立100周年之际，鲁维斯莱博士认为，越南完全有可能实现迈入高收入国家行列的目标。（完）