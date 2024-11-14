越南共产党代表团访问中国

越通社驻北京记者报道，在北京，潘廷镯同志会见了中共中央政治局常委、中央纪律检查委员会书记李希同志；与中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央政法委员会书记陈文清同志举行会谈；与中共中央纪律检查委员会、国家监察委员会领导举行工作座谈。



潘廷镯同志在各场会见会谈中，祝贺新中国成立75年来取得的伟大成就，强调越南党、国家和人民始终珍稀中国党、国家和人民在各个历史时期给予的宝贵支持。越南在奉行独立自主、多边化、多元化的外交政策基础上，高度重视发展同中国的全面战略合作伙伴关系，本着“十六字” 方针、“四好”精神、“六个更”既定方向，大力推动构建具有战略意义的越中命运共同体，给两国人民带来实实在在的利益，为地区和世界和平、稳定与发展作出贡献。



李希祝贺越南近年来经济社会发展取得的重要成就，表示相信并支持在以越共中央总书记苏林为首的越南共产党领导下，越南将有效贯彻落实越共十三大决议精神，成功举办越共十四大。



中方代表强调，中国党和国家始终把对越关系作为周边外交的优先方向，愿同越南党和国家一道努力推动构建具有战略意义的中越命运共同体不断迈上新台阶。



双方领导人在会谈和会见中强调了两党两国高层互访的特殊意义，特别是最近苏林总书记成功对中国进行的访问。赞赏两党两国各领域关系特别是高层交往、经贸投资、旅游合作、人文交流等领域取得的重要、实质和全面进展。



双方强调两党关系是引领两国关系发展的重要基础，一致同意通过高层互访增进政治互信，加强党际交往，推动两国合作走深走实，符合两国人民利益。在国际事务中密切配合，在两国建交75周年之际，组织好2025年越中人文交流年，增进民间交流，夯实两国关系的民意基础，携手维护海上和平稳定，按照两国高层共识和国际法更好管控和解决分歧。



双方分享了两党在党建、检查监督、反腐败反浪费、司法改革等方面的成果、经验和做法；高度评价越共中央内政部同中共中央政法委员会、中共中央纪委和中国内政机构的良好合作成果，同时确定两党内政部和政法委合作方向。



在北京期间，潘廷镯一行造访越南驻华使馆、参观了雄安新区等。



按计划，代表团还将赴福建省参观访问。（完）