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越南八月革命暨国庆79周年：澳大利亚看好越南在国际舞台上的重要作用
越南通过参与16项自贸协定（含60个国家）成为世界上最开放的经济体之一，也是备受外国投资者青睐的目的地。截至目前，越澳两国成为彼此的十大贸易伙伴之一，今年上半年双边贸易额达100亿澳元（约合67亿美元），其中教育一向是重点合作领域之一。目前约有3.35万名越南大学生在澳大利亚学习，两国教育培训机构联合开展了约200个培训课程。
在旅游方面，越南是澳大利亚游客的热门目的地，成为澳大利亚的第十二大客源市场。去年3月份两国关系升级为全面战略伙伴关系标志着两国多个领域合作关系实现新飞跃。
西澳大利亚州紧急服务部长斯蒂芬·道森（Stephen Dawson）认为，凭借所取得的显著成就，越南在国际舞台上起着越来越重要的作用。同时对越澳关系强劲发展感到高兴；认为在两国建交50周年这一里程碑基础上，两国关系被升级为全面战略伙伴关系彰显两国推动双方关系发展迈上新台阶的决心。
在此背景下，越南与西澳大利亚州之间关系不断走深走实，其中民间交流成效显著。越来越多越南人选择西澳大利亚州为第二故乡，而越南语目前是西澳大利亚州第三大通用语言。双方经贸与投资合作关系也不断加强。2023年，双边贸易额达28亿澳元（约合19亿美元）。西澳大利亚州重视与越南巴地头顿省的合作关系。巴地头顿省领导人于2024年6月访问西澳大利亚州
在此期间，越南驻西澳大利亚州总领事馆也开展了经济外交与文化外交活动，推广越航（Vietnam Airlines）的直达航线、越南茶叶与咖啡产品以及举行文艺演出活动等。（完）