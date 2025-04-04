越南党和国家领导前往老挝驻越南大使馆吊唁坎代·西潘敦同志逝世

4日上午，由国家主席梁强为首的越南党和国家高级代表团，由政府总理范明政为首的政府高级代表团，由国会副主席阮克定为首的国会高级代表团已前往老挝驻越南大使馆，吊唁老挝党和国家前主席坎代·西潘敦逝世，并在吊唁簿上题词。



各吊唁代表团成员包括各位政治局委员、中央书记处成员、中央委员，党、国会、政府等机关领导，一些部门、政治社会团体等的代表。各吊唁代表团的花圈飘带写着：“沉痛悼念坎代·西潘敦同志”。



在吊唁后，梁强在吊唁簿上题词，对坎代·西潘敦同志逝世表示沉痛悼念。坎代同志是杰出领导人，为老挝各民族人民的优秀儿子，是坚韧不拔、一生为老挝国家独立、自由、人民的幸福和老挝国家的繁荣发展奉献一生的革命战士。

范明政在吊唁簿上题词时强调，坎代·西潘敦同志的逝世是老挝党、国家和人民的巨大损失。越南领导人和人民也失去了一位伟大的朋友、一位亲密的同志，他始终不懈奋斗，为两国老越兄弟般的革命事业以及越老特殊关系贡献一生。坎代·西潘敦同志是一位杰出的前辈领导人、坚定的革命家，他毕生致力于老挝的革命事业。



国会副主席阮克定在吊唁簿上题词表示，越南国会、人民始终铭记坎代·西潘敦对越南与老挝两国国会之间友好合作关系的支持和巨大贡献，有助于进一步推动和深化越老伟大友谊、特殊团结和全面能合作。

老挝驻越南大使坎葆·恩塔万（Khamphao Ernthavanh）代表老挝党、国家、国会、政府、越南祖国阵线中央委员会对越南党和国家领导前来吊唁坎代·西潘敦同志并在吊唁簿上题词表示诚挚感谢，展现出两个民族之间的特殊、密切、始终如一、无私和罕见的感情。



老挝人民革命党中央第一代核心领导人之一——坎代·西潘敦曾领导和指导老挝民族民主革命事业和老挝国家保卫与发展事业，同时也是组织实施党的全面革新政策的先锋领导人。



坎代·西潘敦大将为老挝人民革命党的革命事业、老挝国家发展以及各族人民幸福生活贡献了毕生精力。他是一位爱国主义者，一位模范革命家，也是老挝党和老挝民族的杰出领导人。



作为越南党、国家和人民的亲密朋友，坎代·西潘敦同胡志明主席、凯山·丰威汉主席、苏发努冯主席以及两国领导人为越老特殊团结奠定了坚实基础，并精心培育这一关系成为世界上罕见的模范、始终如一、纯洁的关系。



同一天，中央和地方各部门、团体组团前往老挝驻越南大使馆，老挝驻岘港和胡志明市总领事馆吊唁坎代·西潘敦同志。（完）