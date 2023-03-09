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越南促进性别平等留下的烙印
性别平等的生动体现
兴安省寿老村居民武氏刘是乡里的贫困户。在当地政府的扶持下，10年前，武阿姨从多乐省引进一种珍稀玫瑰在兴安省种植并作为原料卖给花茶加工厂。目前，武阿姨家经济条件好多了，同时为当地不少妇女创造就业。
她说：“早年，我家经济非常困难。现在，玫瑰园面积有1.3亩，为年纪大的姐妹创造就业。我希望我家的玫瑰售价高，生活越过越好”。
像武氏刘这样的脱贫致富故事在越南越来越普遍。国际金融中心评估，越南女企业家在经济发展过程中的地位越来越重要并形成了独特、灵活、有效的经营方式。越南成为地区内女性参与经济活动比例较高的国家。
机电股份公司副总经理武氏琼表示：“不少人问我：为什么机电企业的老板是一位长头发、身材婀娜的女性。但在商谈和工作中，他们却觉得，婀娜的妇女有时候比钢还硬。越南国家政策越来越好，妇女享有的权利越来越多”。
全面的法律框架
20年来，越南是消除性别差距最快的国家之一，也是良好实施性别平等目标并向妇女和女童赋权的前10个国家之一。法国开发署驻越首席执行官赫维柯南（Herve Conan）表示，越南政府开展多项政策为妇女参与国家经济社会发展创造条件。
越南是最早优先关注性别平等工作的国家之一。越南共产党的1930年政治纲领提出男女平权斗争目标。尽管前方的路还面临不少挑战，包括疫情后复苏、自然灾害、气候变化等，但联合国妇女发展署驻越代表处首席代表爱丽舍·费尔南德斯（Elisa Fernandez Saenz）表示，越南将在性别平等方面取得了里程碑式的重要进步。她表示，越南政府制定了强有力的法律框架，将国内法与国际协定相衔接，包括数字纪元中的性别平等、和平安全中的性别平等。
妇女解放并全面发展是越南革命的目标之一。越南制定多项主张、政策并取得多项成果，为妇女发展创造条件并得到国际社会的高度认可。上述成果有利于夯实基础，为建设和平、繁荣、全面和可持续发展的越南做出贡献。（来源：越南之声广播电台）