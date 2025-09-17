越南促进对英国的投资

阮文胜强调，越南一贯重视国际合作，其中包括发展与英国的关系，欢迎英国乃至欧洲地区和世界各国企业界、投资基金和金融机构进一步扩大对越投资，促进知识转移、分享管理经验、发展技术和绿色金融，为实现越南可持续发展愿景作出贡献。

阮文胜表示，越南国家和政府力争实施全面且强有力的革新战略，将越南迈入新发展时代，其中重点实现四大战略突破，包括全面创新立法和执法工作，推动科技改革创新，发展民营经济和深度融入国际社会。

越南财政部代表团与伦敦证券交易所举行工作会谈。图自越通社

另外，越南继续注重吸引优质外商直接投资（FDI）资金，优化产业结构，提高生产力、技术水平和附加值，同时通过证券市场吸引间接投资（FII），实现资金来源多样化，优化金融结构，提高资金流动性和市场长期稳定性。

他强调，“越南的政策始终追求透明和公平，投资环境不断改善，以实现‘互利共赢’为目标，促进创新，保护投资者的公平权益，使越南成为长期可持续的投资目的地。”

阮文胜透露，2025年前8月，越南经济形势继续展现出诸多积极迹象。越南实际到位的外商直接投资约154亿美元，同比增长8.8%。值得注意的是，在今年前8月新批投资项目的74个国家和地区中，英国是越南在欧洲市场的战略伙伴、重要投资者和第三大贸易伙伴。

他强调，越南正在不断完善法律框架，向国际标准和良好惯例看齐，确保证券市场安全、透明和可持续发展，为外国投资商创造便利条件。

本次投资促进会为与会代表对话与沟通提供机会，获取国际投资商的信息，了解企业、投资基金会和投资商的担忧、困难和愿望。

会议结束后，越南企业与英国伙伴代表举行双边会晤，探讨新投资项目，推动两国经济财政关系迈上新台阶。（完）