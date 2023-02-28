越南促进农产品食品可追溯数字化

2月28日，越南农工业部970号农产品产销对接论坛运行工作组同越南澳大利亚国际农业研究中心 (ACIAR) 的农业经营咨询小组 (ARG)联合举办 “促进农产品食品可追溯数字化” 论坛。

农业与农村发展部数字化转型与农业统计中心主任阮国瓒强调，可追溯是农业数字化转型的8个关键问题之一。 为农产品追溯数字化效落地，需要从国家管理到企业、合作社、农户等各方的参与和协调。

阮国瓒表示，越南目前有1.9万个农业合作社、1.42万家农业企业、7500家农产品加工单位、9400家超市和省级市场。 因此，原产地追溯必须确保概括性和具体性。

数字化转型与农业统计中心代表阮怀南表示，农业与农村发展部可追溯系统目前正在与8个省份的8个追溯系统进行数据连接和共享，拥有超过3964家企业的16987种农产品和食品追溯编码。

阮怀南认为，为了使追溯系统有效运作，需要国家可追溯门户网站的连接和支持。 因此，农产品乃至其他产品的可追溯建设需要朝着互联互通、集约化的方向发展。

越南数字经济合作社联合会主席梅光荣希望，今后该联合会将与970号农产品产销对接论坛运行工作组密切配合开发产品信息监管门户网站。 从而可以上传千家合作社、商品线、农产品售价、收购价等信息，让所有有需求的主体都能轻松获取有关到从生产到销售的各个环节的透明信息。（完）