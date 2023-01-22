越南传统春节：五果盘的意义

每逢春节，越南家家户户的供桌上都摆放着五颜六色并表达家主心愿的五果盘。色彩鲜艳、外形独特、意义深远的五果盘使春节的气氛变得更加庄严温馨。



五果盘包括五种不同的水果，象征着户主的愿望及体现了人们对“长寿”、 “富贵”、 “康宁”、 “好德”、 “善终”五福临门的向往。五种颜色也象征着五行中的金、木、水、火、土。每一种水果都有自己的味道和颜色，代表不同的意义。然而，无论是哪一种水果都有着共同的虔灵意义，那就是孝敬祖先、吉祥如意。

五果盘所用水果因各地的气候条件、物产和观念不同而略有差异。

越南北方的五果盘一般有：青香蕉、黄柚子、桃子、柿子、橙子和桔子等五种主要水果，其中最重要的两种是青香蕉和黄柚子。一把香蕉犹如张开的手掌，承接春天的精华并结成甜蜜的果实。柚子也可以用佛手果来代替，象征着佛主赐予福禄。柿子、橙子和桔子色泽亮丽，代表成功。

越南南方人则喜欢用刺果番荔枝、椰子、木瓜、芒果和无花果摆五果盘，因为这些水果与“求”、“够”、“花”、“足”谐音，表达了户主“求的够，花的足”的愿望。



随着科技的发展，水果种类也越来越丰富。因此，摆五果盘时也不再仅限于“五”这个数字了，实际上可以用八、九或十种水果，但仍然沿袭“五果盘”的叫法。

五果盘使新春气息更加温暖，让祭祀空间更加光彩和谐，并与人们的哲学和审美观念以及宗教信仰活动密切相关，蕴含着人们对生活的渴望。因此，无论身在何处，每逢春节，越南人都不忘准备五果盘祭祀祖先。这也是人们提醒自己要教导子孙不忘饮水思源传统的一种方式。（完）