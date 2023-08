亚美工业股份公司(AMY GRUPO)副董事长丁国俊透露,该公司荣获了亚洲人力资源专业刊物《HR Asia》颁发的 “2023年亚洲最佳工作场所奖”(Best Companies To Work For In Asia 2023)和“2023年多元、公平与包容奖”(Diversity Equity & Inclusion Awards 2023)等奖项。

今年受《HR Asia》调查的有642家企业、49,508 名员工。其中,AMY GRUPO 获得最高分4.66(满分5分)。

HR Asia 奖是《HR Asia》杂志每年根据工作环境、政策、员工满意度等严格评价标准来评估的权威评级,旨在表彰该领域的精英企业。

上述成果离不开AMY GRUPO及其5家成员公司在整个系统中不断创造一个充满活力和专业的工作环境的努力。该公司员工的贡献得到认可,并获得透明的、公平的、最大的发展条件和开放的发展机会。

丁国俊表示,AMY GRUPO将继续努力使其员工成为越南建材行业的典范。不仅注重有吸引力的薪资和福利,创造充满活力的工作环境,该公司还致力于提供丰富的、高度个性化的培训项目,满足员工不断发展和完善自我的需求。(完)