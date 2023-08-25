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越南企业参加加拿大服装纺织品采购展

越南６家企业参加了在加拿大举行的服装纺织品采购展。参展的越南企业都拥有原材料供应能力，确保在进军加拿大时充分利用《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）。

越南６家企业参加了在加拿大举行的服装纺织品采购展。参展的越南企业都拥有原材料供应能力，确保在进军加拿大时充分利用《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）。

 

加拿大服装联盟主席Bob Kirke在展览会期间就越南纺织行业的机遇接受越通社记者采访时表示，越南纺织服装工业较为完善并能与全球形成竞争优势。

 

越南各家生产厂长期以来已获投资开展环保措施和有效利用能源，因此越南正拥有许多机遇。越南纺织品服装在全球拥有较高的竞争力。

 

加拿大纺织品服装市场被评为消费较大的市场，年均销售额高达100亿美元。然而，越南纺织品服装对该市场的出口仍有限。据加拿大边境服务局的统计数据，2022年越南纺织服装品对该国出口额达约18亿美元，同比增长４１.２％。越南已超出孟加拉国，继中国之后，成为该国第二大纺织品服装出口国，市场占有率达12％以上。

 

越南驻加拿大大使馆商务参赞陈秋琼表示，以加拿大企业供应源转移和寻找新伙伴的趋势，越南正成为大批量和优质纺织品服装供应国。依靠CPTPP的优势，加拿大各家企业十分关注来自越南的供应源。然而，截至目前，越南企业利用该协定的比例仍较低。

 

越南企业直接参加今年展览会已展现出他们满足CPTPP关于产品来源地指标的布料供应能力，从而为两国纺织服装行业注入新动力。两国都是该多边贸易协定的成员国，助推了越南纺织品服装的出口。在协定生效后，加拿大已取消对越南纺织品服装的42种税目，在协定实施５年后，越南纺织品服装出口额比协定未生效前的2018年相比，将增长一倍。（完）

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阮富仲总书记视察谅山省

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8月25日，越南共产党中央执行委员会总书记阮富仲率团视察谅山省，就越共十三大决议和谅山省党部第十七次代表大会（2020年至2025年任期）决议的落实情况同谅山省省委常委和谅山省主要领导干部举行工作会议。
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