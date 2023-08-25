越南企业参加加拿大服装纺织品采购展

越南６家企业参加了在加拿大举行的服装纺织品采购展。参展的越南企业都拥有原材料供应能力，确保在进军加拿大时充分利用《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）。

加拿大服装联盟主席Bob Kirke在展览会期间就越南纺织行业的机遇接受越通社记者采访时表示，越南纺织服装工业较为完善并能与全球形成竞争优势。

越南各家生产厂长期以来已获投资开展环保措施和有效利用能源，因此越南正拥有许多机遇。越南纺织品服装在全球拥有较高的竞争力。

加拿大纺织品服装市场被评为消费较大的市场，年均销售额高达100亿美元。然而，越南纺织品服装对该市场的出口仍有限。据加拿大边境服务局的统计数据，2022年越南纺织服装品对该国出口额达约18亿美元，同比增长４１.２％。越南已超出孟加拉国，继中国之后，成为该国第二大纺织品服装出口国，市场占有率达12％以上。

越南驻加拿大大使馆商务参赞陈秋琼表示，以加拿大企业供应源转移和寻找新伙伴的趋势，越南正成为大批量和优质纺织品服装供应国。依靠CPTPP的优势，加拿大各家企业十分关注来自越南的供应源。然而，截至目前，越南企业利用该协定的比例仍较低。

越南企业直接参加今年展览会已展现出他们满足CPTPP关于产品来源地指标的布料供应能力，从而为两国纺织服装行业注入新动力。两国都是该多边贸易协定的成员国，助推了越南纺织品服装的出口。在协定生效后，加拿大已取消对越南纺织品服装的42种税目，在协定实施５年后，越南纺织品服装出口额比协定未生效前的2018年相比，将增长一倍。（完）